Wimbledon 2018, programul zilei a 3-a: Alexandra Dulgheru - Venus Williams, meciul zilei pe Terenul 1. Când intră pe iarbă Cîrstea și Buzărnescu

Wimbledon 2018, programul zilei a 3-a. Prima care va intra pe teren va fi Mihaela Buzărnescu (28 WTA). De la ora 13:30, în primul meci pe terenul 3, revelația din România va da piept cu revelația primului tur, puștoaica Katie Swan din Marea Britanie, locul 204 WTA, cea care a trecut în turul I de Irina Begu (6-2, 6-2).

Wimbledon 2018, programul zilei a 3-a. Tot de la ora 13:30, pe terenul 14, Sorana Cîrstea (51 WTA) e mare favorită la victorie în meciul cu rusoaica Evgenyia Rodina (120 WTA)

Wimbledon 2018, programul zilei a 3-a. De la ora 15:00, pe terenul 1, al doilea ca importanță de la Wimbledon, intră pe teren Alexandra Dulgheru. Aceasta o va înfrunta pe Venus Williams, de 5 ori câștigătoare la Londra, în 2000, 2001, 2005, 2007 și 2008.

WEDNESDAY'S ORDER OF PLAY (No.1 Court from 13:00 BST)



Alexandra Dulgheru vs Venus Williams

Ekaterina Makarova vs Caroline Wozniacki

Marin Cilic vs Guido Pella#Wimbledon