Wimbledon 2018, ziua 1! Debut fabulos pentru românce: Cîrstea, victorie cu Rybarikova, Dulgheru, victorie cu Kr. Pliskova

UPDATE, Wimbledon 2018, ziua 1. Ziua de excepție a româncelor de la Wimbledon continuă. După Sorana Cîrstea, victorie cu Rybarikova, a urmat un nou rezultat mare. Venită din calificări, Alexandra Dulgheru, locul 141 WTA, a eliminat-o pe Kristina Pliskova, după un meci de trei seturi.

Alexandra Dulgheru - Kristyna Pliskova 6-4, 1-6, 6-2

După trei meciuri extenuante în calificări, ”Piti” a făcut un meci fantastic cu cea mai slab clasată dintre surorile Pliskova. Dulgheru a câștigat setul 1 și l-a cedat clar pe al doilea. Nu a renunțat în decisiv și a obținut o victorie uriașă contra locului 77 WTA.

Another win for Romania: Alex Dulgheru, who came through qualifying, knocks out Kristyna Pliskova 64 16 62 on Court 6. #Wimbledon — WTA Insider (@WTA_insider) July 2, 2018

Dintre Johanna Larsson (58 WTA) și Venus Williams (9 WTA) se va alege adversara Alexandrei în turul secund.

Wimbledon 2018, ziua 1! Sorana Cîrstea, locul 51 WTA, a oferit prima mare surpriză a acestui sezon de la Wimbledon. Românca a trecut în două seturi, scor 7-5, 6-3, de Magdalena Rybarikova, a 19-a jucătoare a lumii și semifinalista sezonului trecut pe iarba de la ”All England Club”.

Sorana Cîrstea - Magdalena Rybarikova 7-5, 6-3, meciul revenirii în prim-plan pentru ”Sori” ?

Sorana Cîrstea avea un an 2018 extrem de modest, iar alunecarea pe locul 51 WTA stă dovadă la acest lucru. Astăzi însă, pe iarba de la Wimbledon, Sorana s-a autodepășit și a trecut mai ușor decât se așteptat de revelația din 2018 de la Wimbledon. În urmă cu un an, Rybarikova câștiga 5 meciuri la Londra și ajungea în semifinale, acolo unde pierde cu viitoarea câștigătoare, Garbine Muguruza.

First big upset is in the books @Wimbledon: Sorana Cirstea ousts 2017 semifinalist and Birmingham finalist No.19 Magdalena Rybarikova 75 63 in 1R. #Wimbledon — WTA Insider (@WTA_insider) July 2, 2018

În victoria de azi, Sorana a arătat că știe să și revină pe tabelă. Condusă cu 3-5 în primul set, românca a câștigat 4 game-uri la rând și a câștigat actul. Apoi, în setul secund, a făcut break-ul la 4-3 și apoi a servit pentru meci și nu a ratat. Sorana a avut și în 2017 un debut perfect la Wimbledon. Câștiga atunci, 7-6, 7-5, cu locul 20 WTA, olandeza Kiki Bertens.

Evgeniya Rodina și Antonia Lottner se luptă pentru a juca cu Sorana în turul secund.