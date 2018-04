Zlatan Ibrahimovic, reacție marcă înregistrată după foarfeca lui Cristiano Ronaldo din meciul cu Juventus: ”A fost un gol frumos, dar....”

Noaptea trecută, Zlatan Ibrahimovic a oferit un interviu celor de la ESPN în care a vorbit, printre altele, și despre golul momentului de pe planetă: foarfeca lui Ronaldo cu Juventus. Suedezul de la LA Galaxy a apreciat golul lui Cristiano, însă a ținut să facă un mic amendament:

”A fost un gol frumos, dar ar trebui să încerce și de la 40 de metri”, a spus Ibracadabra

