Zlatan Ibrahimovic a făcut anunțul așteptat de toată lumea fotbalului înainte de Campionatul Mondial din Rusia: ”O Cupă Mondială fără mine nu ar mai fi cu adevărat o Cupă Mondială”

Retras de la națională în 2016, Zlatan Ibrahimovic are mari șanse la o revenire spectaculoasă sub culorile naționale. Naţionala Suediei s-a calificat la Mondialul din Rusia, după barajul cu Italia, iar acest lucru l-a făcut pe atacantul lui LA Galaxy să-şi schimbe viziunea. Vârful de 36 de ani a făcut anunțul pe care îl așteptau toți suedezii.

Învitat în emisiunea faimosului om de televiziune american Jimmy Kimmel, Zlatan a aruncat bomba: ”O să merg la Campiontul Mondial din Rusia!" a dezvăluit jucătorul lui LA Galaxy. Apoi, acesta a completat: ”Tocmai am spus că merg la Campionatul Mondial. Dacă o să spun mai multe lumea o să mă spânzure. Trebuie să fiu atent la ce spun în continuare. Oricum, o Cupă Mondială fără mine nu ar mai fi cu adevărat o Cupă Mondială”.

