Tot ce trebuie să știi despre votul din străinătate în cadrul alegerilor prezidențiale din noiembrie 2019

Orice persoană cu cetățenie română care are vârsta de cel puţin 18 ani și care nu au fost pusă sub interdicţie sau nu i s-a interzis exercitarea dreptului de vot, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă, are dreptul să voteze în cadrul alegerilor prezidențiale, atât la secțiile de votare special amenajate din străinătate cât și prin corespondență.

Cei 41.003 români care au ales să-și exercite dreptul de vot prin corespondență și care s-au înscris până pe data de 15 septembrie pe platforma votstrainatate.ro trebuie să se asigure că expediază plicurile (primite prin Poșta Română) exterioare sigilate cu voturile prin corespondență cu suficient timp înainte, pentru ca acestea să sosească la birourile electorale pentru votul prin corespondență până data de 7 noiembrie 2019, ora 24:00 (pentru TURUL 1), respectiv 21 noiembrie 2019, ora 24:00 (pentru TURUL 2).

Plicurile cu voturile prin corespondeță sosite la birourile electorale după datele indicate vor fi anulate fără a mai fi desigilate!

Alegătorii care au optat pentru votul prin corespodență vor fi informați de către Autoritatea Electorală Permanentă, prin SMS și/sau prin e-mail, asupra statusului plicului exterior expediat la biroul electoral pentru votul prin corespoandență sau la misiunea diplomatică și cu privire la înregistrarea acestuia la biroul electoral competent!