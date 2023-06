Marius Ivan a murit la vârsta de 64 de ani, după ce a căzut într-o râpă pe munte în timp ce încerca să își facă o poză. Află din rândurile de mai jos cine era, dar și de ce i se spunea „Gigantul”!

Unul dintre milionarii României s-a stins din viață pentru un selfie. Cine era, dar și ce afaceri îl legau de Gigi Becali | Antena 1

Marius Ivan a fost dat dispărut de la finalul săptămânii trecute, după ce nu le-a mai răspuns apropiaților la telefon, potrivit Observator. Aceștia știau despre el că ar fi plecat la Sinaia, așa că au anunțat imediat salvamontiștii.

Forțele de intervenție l-au găsit într-o zonă greu accesibilă. Ulterior, polițiștii au refăcut și filmul tragediei.

Marius Ivan, unul dintre milionarii României, a murit pentru o poză. Cum s-a petrecut totul

Tragedia s-a petrecut la cota 1400, într-o zonă cunoscută în rândul amatorilor de fotografii, dar foarte periculoasă, întrucât nu ar exista un parapete de protecție, potrivit Observator.

Se pare că bărbatul ar fi plecat cu mașina spre Cota 1400, oprind pe marginea drumului, într-o parcare improvizată. În încercarea de a-și face un selfie, bărbatul a alunecat în prăpastia de 50 de metri, potrivit sursei citate mai sus.

Cine era Marius Ivan și de ce era poreclit „Gigantul”

Marius Ivan era poreclit „Gigantul” de la succesul său în afaceri, dar și de la statura sa.

După Revoluție, el a început să importe alimente din Germania, intrând, apoi, în afaceri cu o fabrică de vopsele. A creat două branduri mari şi în domeniul materialelor de construcții.

Mai târziu, Marius Ivan a vândut acţiunile unui gigant internaţional din care a câştigat 23 de milioane de euro. Ulterior, antreprenorul s-a lansat și în imobiliare, făcând și mai mulți bani din această afacere.

„În Pipera, omul de afaceri a dezvoltat o clădire de birouri pentru care a plătit la licitaţie, în 2017, peste 16 milioane de euro. Un aspect speculat la vremea respectivă, pentru că spre Pipera fac naveta zilnic zeci de mii de angajaţi. Şi proiectul Pipera City din Voluntari a fost ideea lui Marius Ivan, care plănuia sute de locuințe şi birouri, pe 12 hectare. A vândut terenul în urmă cu câţiva ani la un preţ mult mai mic decât cel plătit lui Gigi Becali înainte de criză. 40 de milioane de euro îi plătise atunci lui Becali.”, au aflat reporterii Observator.

„Afacerile pe care eu le am dezvoltat în România au pornit de la ideile mele, de la faptul că doresc foarte mult să dezvolt ceva în România. Am ţinut cont de intuiţia şi flerul meu. Și tot intuiţia şi flerul meu mi-au arătat drumul către parteneri strategici cu care am făcut aceste businessuri majoritatea nemţi.”, spunea, la un moment dat, Marius Ivan, citat de sursa menționată mai sus.

