Vestea care o poate salva pe Simona Halep. Ce a spus un jurnalist german despre cazul campioanei: „Are șanse”

Veștile bune, dar și cele mai puțin bune curg pentru Simona Halep în această perioadă. În plin scandal de dopaj, jucătoarea de tenis se confruntă cu tot felul de speculații și acuzații. De această dată, un cunoscut jurnalist german, Jannick Schneider, vine cu o veste bună, susținând că românca are șanse mari să scape de suspendare, potrivit româniatv.net.

Ce anunț a făcut jurnalistul german după ce Simona Halep a fost acuzată oficial de dopaj: „Are șanse să scape!”

În corpul Simonei Halep s-au găsit urme de Roxadustat, o substanță interzisă recomandată pentru anemie, iar jucătoarea riscă acum o suspendare de până la patru ani. Campioana are la dispoziție 20 de zile ca să conteste decizia.

Jannik Schneider, un cunoscut jurnalist german, spune că nu este deloc surprins de faptul că Simona Halep a fost depistată pozitiv, potrivit unui interviu acordat publicației sport1.de, citat de Digisport. De asemenea, Schneider susține că Simona Halep are șanse să scape, datorită cazurilor precedente:

„Având în vedere cazurile precedente, Simona Halep are șanse să scape! Nu mă șochează deloc că a fost prinsă dopată. Tenisul, după părerea mea, are o problemă de dopaj. Aproape fiecare sport are o problemă de dopaj. Acum a apărut un nume cunoscut, Simona Halep, și normal că sare în ochi. Este primul caz de dopaj sanguin descoperit în tenis”, a spus Jannick Schneider pentru Sport1, citat de sursele menționate mai sus.

„Jim Courier s-a adresat într-o conferință de presă la Australian Open 1999, spunând că nu-și explică modul prin care unii jucători pot juca atâtea meciuri și turnee la nivel înalt și a spus că tenisul are, evident, o problemă cu dopajul în sânge! La un an de la scandalul Festina din ciclism! Simona Halep este o profesionistă și trebuie să verifice ce medicamente ia. Dar, dacă te uiți la cazurile trecute, are șanse să scape. Între 2013 și 2019, 156 de tenismeni au fost testați pozitiv, dar doar 34 la sută au fost sancționați. Uneori, alte persoane decid pentru ei sau sportivii sunt împinși în direcția asta”, a mai spus Jannik Schneider.

Simona Halep va fi audiată, inițial, de Sport Resolutions, un tribunal independent din Londra, apoi se poate adresa Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Simona Halep nu poate primi însă o suspendare mai mică de 12 luni

Simona Halep a declarat că nu a luat în mod conștient substanța interzisă Roxadustat și că va demara toate eforturile pentru a se apăra.

Agenția Națională Antidoping (ANAD) a publicat, luni, un comunicat în care explică în detaliu cazul Simonei Halep. Sunt oferite informații despre substanța Roxadustat, dar și despre criteriile care vor fi luate în calcul pentru stabilirea duratei suspendării pentru jucătoarea din Constanța, potrivit Digisport.

Astfel, potrivit ANAD, Roxadustat este o „substanţă nespecifică”, iar Simona Halep nu poate primi o suspendare mai mică de 12 luni, indiferent care sunt circumstanțele atenuante. Dacă se dovedeşte încălcarea intenţionată a listei interzise impuse de Agenția Mondială Antidoping (WADA), perioada de suspendare este de patru ani.

„Substanţa FG-4592 (Roxadustat) se încadrează în Lista Interzisă la secţiunea S2 - Hormoni peptidici, factori de creştere, substanţe înrudite şi mimetice, agenţi activatori ai factorilor care induc hipoxia. Stabilizatorii factorilor care induc hipoxia s-au regăsit pe Lista Interzisă din anul 2011. În 2015 şi 2016 a fost introdusă denumirea FG-4592 în cadrul acestei secţiuni de stabilizatori ai factorilor care induc hipoxia.”

„Din anul 2017 a fost adăugată în Lista Interzisă denumirea internaţională a FG-4592 Roxadustat. Substanţa Roxadustat este considerată substanţă nespecifică. În termeni simpli, gestionarea rezultatelor implică toate aspectele, pornind de la revizuirea cazului, la notificarea sportivului (sau a persoanei implicate), la acuzarea sportivului și soluționarea cazului, care poate include o procedură de audiere și apel”, se menţionează în comunicatul ANAD, citat de sursa menționată mai sus.

Un detaliu care nu este în favoarea Simonei Halep este faptul că un caz care implică o substanță nespecifică (precum este Roxadustat) este presupus automat intenționat, cu excepția cazului în care sportivul sau altă persoană poate stabili că nu a fost intenționat.

