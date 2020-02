Strat de 20 de centimetri de zăpadă, în București! Autoritățile iau măsuri de urgență în această noapte: „Utilajele sunt pregătite”

Update, miercuri, 5 februarie, ora 21:47: Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat că, în urma prognozei speciale date de ANM, utilajele de deszăpezire sunt pregătite pentru intervenție.

Am primit acum actualizarea informatiilor meteo. In Sudul Bucurestiului, se va ajunge la 15-20 cm de zapada (sectoarele 4 si 5) iar intre 5-7 cm de zapada spre Nord. Am luat legatura cu domnii primari de sectoare si cu societatile de salubritate, care au contracte si pentru deszapezire.

Sunt pregătite să intervină până la 741 de utilaje și 415 operatori.

Stocurile de material și soluții antiderapante se ridică la 21.260 de tone

Ca urmare a prognozei meteorologice, care anunță precipitații mixte și sub formă de ninsoare în această noapte, la București, iar spre dimineață temperaturi scăzute și posibilitatea de formare de ghețuș, Primăria Capitalei, în calitate de coordonator al operațiunilor de deszăpezire, verifică stadiul pregătirilor de intervenție.

Astfel, în momentul de față, sunt pregătite pentru a interveni 334 de utilaje destinate să împrăștie material antiderapant și pentru pluguit zăpada și 415 operatori, pe timpul nopții. Totodată, sunt disponibile, în total la nivelul celor 6 sectoare, 21.260 de tone de material și soluții antiderapante.

Subliniem faptul că, dacă evoluția fenomenelor meteorologice o va impun e - respectiv dacă vor fi necesare transportul și evacuarea zăpezii - parcul de intervenție va fi suplimentat până la un total de 741 de utilaje.