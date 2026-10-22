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Furtuna Adam ajunge și în România. Ce zone vor fi afectate de ploi joi și vineri, 22 și 23 octombrie

România se pregătește pentru un episod de instabilitate atmosferică, după ce depresiunea mediteraneeană supranumită „Furtuna Adam” de presa europeană se apropie de țara noastră.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 09:09 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 09:10
Furtuna Adam ajunge și în România. Ce zone vor fi afectate de ploi joi și vineri, 22 și 23 octombrie | antena 1
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După ce a provocat precipitații abundente în vestul bazinului mediteraneean și în Italia, sistemul atmosferic va traversa în această dimineață Câmpia de Vest și Transilvania, urmând să influențeze și alte regiuni.

Furtuna Adam ajunge și în România

Cele mai recente estimări ale modelelor meteorologice indică precipitații moderate în cea mai mare parte a zonelor vizate. Cantitățile de apă vor fi, în general, cuprinse între 5 și 7 litri pe metru pătrat, însă în unele zone din nordul țării ar putea ajunge la aproximativ 25 de litri pe metru pătrat.

Potrivit prognozei, depresiunea va avea un centru de presiune slab, care se va dezorganiza pe măsură ce sistemul traversează zona Munților Carpați, la nord de România. Astfel, efectele sale asupra vremii din țara noastră vor fi mai reduse decât cele înregistrate în unele regiuni din vestul Mediteranei, unde au fost raportate precipitații extrem de abundente, arată ANM.

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Instabilitatea va continua și vineri, când sisteme noroase formate pe flancul unei mase de aer rece vor ajunge în sudul țării. Deși estimările anterioare indicau ploi mai consistente, modelele meteorologice au redus treptat cantitățile prognozate, ajungând la valori de aproximativ 10-15 litri pe metru pătrat în Câmpia Română și Dobrogea.

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Cum va fi vremea în fiecare regiune a țării

Vestul țării: Câmpia de Vest se numără printre primele regiuni traversate de depresiunea mediteraneeană. Sunt așteptate ploi, cu cantități în general moderate, în jurul valorilor de 5-7 litri pe metru pătrat.

Transilvania: Sistemul atmosferic va traversa și această regiune, aducând perioade cu cer noros și precipitații. Vremea va fi schimbătoare, cu intervale în care ploile vor alterna cu perioade de înseninare.

Nordul țării: Aici sunt posibile cele mai mari cantități de precipitații din episodul de joi, în unele zone putându-se acumula până la aproximativ 25 de litri pe metru pătrat.

Sudul și sud-vestul țării: Joi, ploile sunt estimate să fie mai slabe. Vineri, însă, sosirea unor noi sisteme noroase va aduce precipitații în Câmpia Română, cu valori de aproximativ 10-15 litri pe metru pătrat.

Nord-estul țării: Sunt posibile ploi slabe, în funcție de evoluția sistemului atmosferic și de deplasarea norilor.

Dobrogea: Regiunea va fi afectată în special vineri, când sunt prognozate precipitații de aproximativ 10-15 litri pe metru pătrat. Nu este exclusă apariția unor descărcări electrice izolate.

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Când se opresc ploile

În următoarele două zile, cerul va fi variabil, cu perioade înnorate și intervale în care Soarele își va face apariția. Precipitațiile vor avea, în general, caracter de ploaie de toamnă, iar în Dobrogea există o posibilitate redusă de tunete și fulgere.

Potrivit estimărilor prezentate, ploile ar urma să se încheie vineri seara. Evoluția exactă a precipitațiilor poate varia în funcție de deplasarea sistemelor atmosferice, în condițiile în care acestea nu au centre de presiune bine conturate.

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