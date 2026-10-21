Florin Stamin a descoperit gusturi neașteptate în China, la Asia Express. Preparatele care l-au impresionat în Jurnal de călătorie

Florin Stamin a avut parte de o experiență cu totul specială în China, unde a descoperit o altă față a aventurii Asia Express.

De această dată, nu a pornit pe Drumul Mătăsii în calitate de concurent, ci a profitat de ocazie pentru a explora cultura locală, a încerca preparate culinare neobișnuite și a descoperi locuri și oameni care l-au surprins la fiecare pas.

Florin Stamin a descoperit gusturi neașteptate în China, la Asia Express

Invitația a venit într-un moment potrivit, mai ales că Raluca Bădulescu se afla în competiție, alături de Maurice și Connie. Florin a recunoscut că nu putea rata o asemenea ocazie și că s-a alăturat imediat aventurii. „N-ai cum să refuzi Asia Express, care pentru mine e totul. Acum, fiind invitată Raluca, eu, ca o lipitoare, m-am lipit imediat”, a povestit el cu umor.

Odată ajuns în China, Florin și-a propus să experimenteze cât mai multe lucruri, iar gastronomia locală a devenit rapid principala sa preocupare. Deși nu era un mare fan al mâncării chinezești, a decis să lase prejudecățile deoparte și să guste din preparatele autentice. A descoperit astfel că bucătăria locală este cu totul diferită de ceea ce găsim în restaurantele chinezești din Europa.

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Florin Stamin, aventură culinară în China: „Am încercat toate produsele”

Curiozitatea l-a purtat prin restaurante, magazine și piețe locale, unde a încercat preparate pe care nu le-ar fi ales în mod obișnuit. Printre experiențele sale s-au numărat și tăițeii de mai multe feluri, care l-au impresionat atât prin gust, cât și prin diversitate.

Într-o localitate mai mică, Florin a descoperit inclusiv un ulei cu o culoare neobișnuită, care i-a atras imediat atenția. Chiar dacă aspectul preparatelor l-a făcut să ezite pentru o clipă, a ales să meargă mai departe cu degustarea. Pentru el, experiența a fost o ocazie de a ieși din zona de confort și de a descoperi gusturi noi.

Nici cumpărăturile nu au lipsit din program. Florin a intrat într-un supermarket și a explorat produsele, ambalajele și culorile, fiind surprins mai ales de prețuri. Acesta a mărturisit că nu a mai întâlnit asemenea prețuri mici și că experiența i-ar putea uimi pe mulți europeni.

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Dincolo de mâncare, Florin a fost impresionat de frumusețea țării și de felul în care a fost primit. A descris localnicii ca fiind prietenoși și călduroși și a povestit cu entuziasm despre întâlnirile cu tinere care au vrut să facă fotografii cu el.

La final, Florin a recunoscut că nu se aștepta să descopere o țară atât de frumoasă și că experiența i-a depășit așteptările. A plecat cu amintiri, gusturi noi și dorința de a reveni în China. Pentru el, aventura Asia Express a însemnat mai mult decât o simplă vizită: a fost o incursiune într-o cultură care l-a surprins la fiecare pas.