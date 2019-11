Meteorologii au emis cod galben. Zece județe sub avertizare de vânt puternic, ceață și burniță. Cum va fi vremea în zilele următoare

Potrivit ANM, până la ora 11:00, în judeţul Caraş-Severin se vor semnala intensificări ale vântului care vor atinge la rafală 60-70 km/h.

De asemenea, până la ora 10:00, în judeţele Cluj, Braşov, Mureş şi Sibiu se va semnala ceaţă care va determina reducerea vizibilităţii local sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri, notează Agerpres. În plus, în judeţele Botoşani, Suceava, Neamţ și Iaşi se va semnala local burniţă, care va favorizează depuneri de polei. Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, menţionează ANM.

