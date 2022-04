Prognoza meteo 7 aprilie 2022. Cum e vremea în România și care sunt previziunile ANM pentru astăzi

Vremea de azi: cerul va avea înnorări și va ploua temporar -pe arii extinse în jumătatea de sud-vest a țării și local în rest.

Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, izolat însoțite de descărcări electrice. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe spații restrânse cantitățile de apă pot fi mai însemnate.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană, în special la altitudini mari, dar pe parcursul zilei și în est și sud-est, iar noaptea în nord-vest și centru. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 18 grade, cu cele mai ridicate valori în Moldova, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 și 9 grade.

Cerul va avea înnorări, în special pe parcursul zilei când temporar va ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă, în scădere accentuată față de ziua anterioară, se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea minimă va fi de 5…8 grade.

Iată care sunt temperaturile maxime de luni, șansele de precipitații, procentul de umiditate și viteza vântului, pe 7 aprilie 2022, în principalele orașe ale țării:

Timișoara: 18 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 39%, Vânt: 6 km/h

Oradea: 19 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 32%, Vânt: 11 km/h

Baia Mare: 18 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 38%, Vânt: 10 km/h

Cluj Napoca: 18 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 33%, Vânt: 8 km/h

Sibiu: 14 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 44%, Vânt: 10 km/h

Alba Iulia: 16 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 44%, Vânt: 6 km/h

Craiova: 16 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 38%, Vânt: 10 km/h

Târgu Jiu: 16 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 46%, Vânt: 10 km/h

Slatina: 16 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 37%, Vânt: 10 km/h

Suceava: 17 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 43%, Vânt: 14 km/h

Bacău: 16 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 39%, Vânt: 18 km/h

Botoșani: 17 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 39%, Vânt: 10 km/h

Miercurea Ciuc: 12 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 45%, Vânt: 10 km/h

Brașov: 13 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 51%, Vânt: 6 km/h

Ploiești: 17 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 34%, Vânt: 13 km/h

Buzău: 16 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 34%, Vânt: 26 km/h

Târgoviște: 16 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 38%, Vânt: 6 km/h

București: 16 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 34%, Vânt: 21 km/h

Iași: 17 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 40%, Vânt: 14 km/h

Galați: 15 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 37%, Vânt: 14 km/h

Brăila: 15 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 38%, Vânt: 16 km/h

Constanța: 8 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 56%, Vânt: 21 km/h

Tulcea: 13 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 38%, Vânt: 16 km/h

