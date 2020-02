Specialiștii anunță o vară de coșmar în România. Temperaturi record și secetă: „50 de grade Celsius în loc de 44,5”

Meteorologii anunță o vară 2020 de foc. Anunţul a fost făcut de Roxana Bojariu, climatolog la Administraţia Naţională de Meteorologie(ANM), pentru stirilekanal.ro.

„În următorii 30 de ani am putea avea 50 de grade Celsius în loc de 44,5. E vorba de cea mai mare temperatura înregistrată. Sunt indicii că anul 2020 va fi un an record. La nivelul României 2019 a fost cel mai călduros an începând din 1900, la nivel global a fost al doilea cel mai călduros, statistic vorbind, anii călduroşi vin din ce în ce mai mulţi”, a declarat Roxana Bojariu.