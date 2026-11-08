Vortexul polar, neobișnuit de slăbit la început de noiembrie 2026. Ce ar putea însemna pentru vremea din România

Meteorologii urmăresc o schimbare neobișnuită în atmosfera de deasupra Arcticii, care ar putea influența vremea din Europa în următoarele săptămâni. Vortexul polar este mult mai slab decât în mod normal pentru această perioadă.

Vortexul polar este o circulație puternică a vânturilor din stratosferă, care înconjoară regiunea Arcticii în sezonul rece. În mod obișnuit, acesta începe să se consolideze în lunile de toamnă. La începutul lunii noiembrie 2026, însă, structura este mult mai slabă decât ar fi normal.

Ce se întâmplă cu vortexul polar și cum poate influența vremea

La aproximativ 30 de kilometri altitudine, vânturile care circulă în jurul Polului Nord au ajuns la aproximativ 1 m/s, față de o valoare obișnuită de circa 26 m/s. În plus, temperatura din această zonă este cu aproximativ 8 grade Celsius peste media perioadei.

Potrivit prognozelor ECMWF, în jurul datei de 11 noiembrie, vânturile ar putea să își schimbe temporar direcția. Dacă acest lucru se confirmă și sunt îndeplinite criteriile meteorologice, ar putea avea loc o încălzire stratosferică bruscă majoră, un fenomen neobișnuit de timpuriu.

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Atunci când vortexul slăbește, circulația atmosferică se poate modifica, iar masele de aer rece pot ajunge la latitudini mai joase. Efectele nu sunt însă imediate și pot avea nevoie de mai multe săptămâni pentru a se propaga spre atmosfera de la suprafața Pământului.

Ce șanse sunt să ningă în România în a doua parte a lunii noiembrie

O astfel de evoluție ar putea favoriza apariția unor condiții de iarnă în țara noastră, însă nu reprezintă o garanție. Pentru ca aerul rece să ajungă în România, circulația atmosferică europeană trebuie să se reorganizeze într-un anumit fel.

Moldova și regiunile din estul și sud-estul țării ar putea resimți primele efectele unei eventuale pătrunderi de aer rece din nord-est. Nici celelalte regiuni nu sunt excluse, însă intensitatea răcirii ar depinde de poziția sistemelor atmosferice.

În plus, temperaturile scăzute nu înseamnă automat și ninsori. Pentru precipitații sub formă de zăpadă este nevoie și de suficientă umezeală, precum și de condiții termice favorabile.