Vreme de vară săptămâna viitoare! Prognoza meteo 23-29 septembrie 2019. Cât cresc temperaturile

Vremea se schimbă radical săptămâna viitoare! Temperaturile cresc până la valori caracteristice verii. semn că frigul se mai lasă încă așteptat. Prognoza meteo România 23-29 septembrie 2019

Vreme de vară săptămâna viitoare! În prognoza meteo pentru intervalul 23-29 septembrie 2019 există valori chiar și de 31 grade C înregistrate în București. Și la munte temperaturile vor fi în creștere.

Vremea 23-29 septembrie 2019. Temperaturi meteo România

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor menține deficitare în toată țara.

Vremea 23-29 septembrie 2019 București

Vremea săptămâna viitoare în București are temperaturi în creștere. Maximele și minimele termice se vor încadra între 31 grade C (dumimica viitoare), iar minimele vor atinge 12 grade C. Vântul va sufla slab.

Vremea 23-29 septembrie 2019 la munte

La munte, vremea săptămâna viitoare este în general frumoasă, dar vor fi și ploi, marți, 24 septembrie. Pe timpul nopții va fi ceață însă. Temperaturile maxime și minime se vor încadra între 23 grade și 8 grade C.

Vremea Toamna 2019 este caldă, per general, în România.

Prognoza meteo octombrie

Octombrie 2019 va fi o tot o lună caldă în România, temperaturile maxime și minime încadrându-se între 23 grade și 3 grade C. Temperaturile scăzute vor veni însă de la mijlocul lui octombrie, ceea ce înseamnă că toamna își va intra cu adevărat în drepturi începând cu acest interval de timp. Precipitațiile însă vor fi mai slabe.

Prognoza meteo noiembrie

Vremea se va mai răci în noiembrie 2019, valorile maxime și minime încadrându-se între 13 și 3 grade C. Cerul va fi predominant noros pe tot parcursul lunii, iar începând cu mijlocul lunii noiembrie vom avea și minime de 0 grade C și precipitații mai bogate.

Prima zi de îngheț

Anul trecut, toamna a înregistrat valori ridicate până spre finalul lunii, primul îngheț înregistrându-se în dimineața zilei de 26 septembrie, pe spații relativ extinse din Transilvania și Maramureș (îngheț ce a va venit la pachet cu brumă), în depresiunile din estul Transilvaniei și semnalându-se îngheț la sol. Acolo temperaturile minime au coborât până spre -5 grade Celsius. În luna septembrie 2019 am avut parte însă, recent, de prima niniosoare. Află AICI detaliile.

