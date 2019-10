Vremea 22 octombrie 2019. Temperaturi cuprinse între -1 și 28 de grade C

Vremea 22 octombrie 2019. Prognoza meteo pentru marți anunță o diferență uriașă între maximele și minimele termice. În timp ce în unele zone va fi vreme de vară, în altele, gradele scad sub pragul înghețului. Află cum va fi vremea în București.

Meteo 22 octombrie 2019. Vremea va fi deosebit de frumoasă și marți, doar în zone izolate din Moldova, Dobrogea și Muntenia apare ceața sau burnița dimineața și nopatea. Vântul va sufla slab, până a moderat, iar cerul va fi senin. Temperaturile minime se vor situa între -1 grad C în depresiuni și 17 grade C în Dealurile de Vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 grade C pe litoral și 28 grade C în vest și în sud-vest.

Vremea în București va fi deosebit de frumoasă și caldă, în special după-amiaza. Dimineața și seara apare ceața, fenomen meteo mai accentuat la periferia Capitalei. Vântul va sufla slab, iar temperaturile maxime pot ajunge până la 24 de garde C.

Vremea în săptămâna 21 - 28 octombrie 2019

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice acestui interval la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane.

