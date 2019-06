Vremea la BAC 2019: Temperaturi caniculare în România! Marți - 38 grade C

Vremea la BAC 2019: Temperaturi caniculare în săptămâna 1-8 iulie 2019, cea în care absolvenții de clasa a XII-a susțin probele scrise ale examenului de Bacalaureat.

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru săptămâna viitoare, pentru fiecare regiune în parte. Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, nordvestice, nord-estice și la munte, iar în rest va fi apropiat de cel normal al perioadei.

Vremea la Bac 2019 - Temperaturi de 38 grade C la București

Cea mai călduroasă zi din săptămâna 1-8 iulie 2019 va fi marți, 2 iulie, atunci când temperaturile ating și chiar pot depăși 38 grade C în București, la amiază. Este ziua în care elevii de clasa a XII-a din România susțin examenul de Bacalaureat la Limba Maternă.

Vremea pe regiuni, săptămâna 1-8 iulie 2019

În Banat, vremea va fi în încălzire, iar media temperaturilor maxime va crește de la 28 de grade până la 30-32 de grade C.

În Crișana, media maximelor termice se va situa în jurul valorii de 30 de grade. Media temperaturilor minime va avea variații între 16 și 18 grade. Temporar vor mai fi manifestări ale instabilității atmosferice, mai frecvente și pe suprafețe mai mari în primele și în ultimele zile de prognoză.

În Transilvania, maximele termice nu vor mai avea variații semnificative și se vor situa între 28 și 30 de grade. Media minimelor termice va atinge un maxim de 17 grade, în dimineața zilei de 28 iunie și un minim în diminețile de 30 iunie și 1 iulie, când se va situa în jurul valorii de 10 grade. Vor mai fi manifestări sprecifice instabilității atmosferice, îndeosebi în primele zile de prognoză și după data de 1 iulie.

În Maramureș, media maximelor urmând a se situa în jurul valorii de 29 de grade. Temperaturile minime vor avea o evoluție relativ asemănătoare, cele mai ridicate medii vor fi în primele cinci dimineți, când se vor atinge 17...18 gade, iar cele mai coborâte între 29 iunie și 1 iulie când nu vor mai depăși 11...12 grade. Vor fi intervale cu manifestări specifice instabilității atmosferice aproape în fiecare zi.

În Moldova, temperaturile maxime vor avea în medie valori de 28...30 de grade. Media temperaturilor minime va avea o evoluție similară, cea mai ridicată medie va fi de 19 grade, în jurul datei de 28 iunie, iar cea mai mică de 12 grade, în ultima dimineață a lunii iunie și în prima din luna iulie. Probabilitatea pentru manifestări specifice instabilității atmosferice va fi mai mare la începutul primei săptămâni și din nou spre sfârșitul intervalului.

În Dobrogea, temperaturile maxime vor avea în medie valori de 29...30 de grade. Temperaturile minime vor avea o evoluție similară, cea mai ridicată medie va fi de 21 de grade la începutul intervalului, iar cea mai mică de 15...16 grade, în ultima dimineață a lunii iunie și în prima din luna iulie. Probabilitatea pentru manifestări specifice instabilității atmosferice va fi mai mare la începutul intervalului.

În Muntenia, temperatura aerului va fi din nou în creștere, iar până la finalul intervalului temperaturile maxime vor avea în medie valori de 30...32 de grade. Variațiile temperaturilor minime vor fi similare cu cele ale maximelor, cea mai ridicată medie va fi de 19 grade, la începutul intervalului, iar cea mai mică de 13...14 grade, în ultima dimineață a lunii iunie și în prima din luna iulie.

În Oltenia, temperatura aerului va crește din nou, iar până la finalul intervalului de prognoză temperaturile maxime vor avea în medie valori între 30 și 32 de grade. Media temperaturilor minime va avea o evoluție similară, cea mai ridicată medie va fi de 19 grade, în jurul datei de 28 iunie, iar cea mai mică de 14 grade, în ultima dimineață a lunii iunie și în prima din luna iulie. Vor fi manifestări specifice instabilității atmosferice, pe arii mai extinse în primele și în ultimele zile de prognoză și doar pe suprafețe mici în rest

La munte, temperaturile minime vor avea o scădere în jurul datei de 30 iunie, spre o medie de 7 grade, iar în rest media se va situa între 10 și 14 grade. Vor fi intervale cu manifestări specifice instabilității atmosferice aproape în fiecare zi

Vremea luni, 1 iulie 2019 în România

Prognoza meteo anunță temperaturi ce se vor încadra între 34 grade C și 19 grade C la București, iar la munte, temperaturile maxime și minime se vor încadra între 32 și 15 grade C.

Vremea la mare, de luni, 1 iulie 2019, se va încadra între 31 grade C și 21 grade C.

Bacalaureat 2019, săptămâna 1-8 iulie 2019

Elevii absolvenți de clasa a XII-a susțin probele scrise ale examenului de BAC. Prima probă scrisă - Limba si literatura română - Ea) - va avea loc luni, 1 iulie. Proba la Limba si literatura maternă - Eb)- este programată marți, 2 iulie, iar proba Ec) - proba obligatorie a profilului, miercuri, 3 iulie. Ultima probă scrisă - cea la alegere a profilului și specializării - proba Ed) - se va desfășura joi, 4 iulie.

Afișarea primelor rezultate este programată pentru data de 8 iulie (până la ora 12:00) și e urmată de depunerea contestațiilor (orele 12:00 - 16:00). Între 9 și 12 iulie vor fi soluționate contestațiile, în timp ce afișarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 13 iulie. Probele orale au fost susținute în luna iunie 2019.