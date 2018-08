Alex Grama ne-a dus de la agonie la EXTAZ! „Ești născut pentru comedie!”

Apariția lui Alex Grama a fost încărcată de emoții. Micuțul a trecut de la lacrimi la hohote de râs, iar telespectatorii au trăit alături de el, fiecare moment. El a realizat un moment umoristic alături de Andrei Ștefănescu.

Alex Grama a fost născut pentru comedie. Dar, ca orice artist comic adevărat, umorul este născut din tristețe.

„Tata a murit cand aveam doar un an. De mic am invatat sa fiu puternic si responsabil, dar, recunosc, uneori imi este greu să văd că unii copii au doi părinți, iar eu o am doar pe mama, care este plecată din țară”, ne-a povestit băiatul de 10 ani.

Ochii lui s-au umplut de lacrimi când a văzut ce surpriză i-a pregătit echipa Next Star! Vedeți despre ce este vorba și cum s-a descurcat Alex pe scenă, umărind materialele video.

