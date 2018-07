Așa tată, așa fiu! DaviN, fiul lui Cătălin Geambașu a bătut la tobe și a dansat ca Michael Jackson! Lidia Buble: ”Doamne, copilule, de unde vii? Ai fost fantastic!”

DaviN, fiul lui Cătălin Geambașu, a venit la ”Next Star” pregătit să facă spectacol și a arătat că talentul se transmite din generație în generație, după cum au apreciat jurații după ce au aflat identitatea puștiului.

”Am început la trei ani, cu niște tobe mici, iar apoi am avut tobe profesionale, prin 2000 și ceva. Tata simțea că am talent. Am învățat singur să cânt la tobe, mi-a explicat un profesor, dar erau lucruri pe care le știam.”, a mărturisit el la ”Next Star”.

”I-am zis - iubitule, vreau să te simți bine. Nu mă interesează steluțele pe care le iei, ce culoare au, vreau doar să te simți bine.”, a povestit tatăl lui.

”Doamne, copilule, de unde vii?”, a exclamat Lidia Buble când a văzut dansul în stilul lui Michael Jackson.

”Momentul de dans l-a ridicat de două ori în clasamentul meu.”, a spus Dorian.

