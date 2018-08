Show-ul "Next Star", lider de audientã la orașe și în toată țara: Aproape 1.300.000 de telespectatori au urmarit emisiunea lui Dan Negru

Cea de-a zecea ediţie a show-ului "Next Star", care a desemnat-o câştigãtoare pe Andreea Cucu (12 ani), cu un numãr de roast, a fost sâmbãtã seara lider de audienţã la oraşe şi în toatã ţara.

Emisiunea prezentatã de Dan Negru a adunat în faţa micilor ecrane 1.288.000 de telespectatori, la nivelul publicului din toatã ţara, în minutul de maximã audienţã, de la 22:06.

La nivelul publicului naţional, Antena 1 s-a aflat pe primul loc în clasamentul audienţelor şi, pe perioada difuzãrii emisiunii (20:00-23:14), a avut o audienţã medie de 4,9 puncte de rating şi o cotã de piaţã de 14,6%, în timp ce urmãtorul clasat, Pro TV, înregistra 3,7 puncte de rating şi o cotã de piaţã de 10,9%.

La nivelul publicului din mediul urban, Antena 1 rãmâne lider cu o audienţã medie de 4,5 puncte de rating şi o cotã de piaţã de 14%, urmata de Pro TV, cu 3,3 puncte de rating şi 10,1% cotã de piaţã.

Sâmbãtã seara, Andreea Cucu (12 ani), din localitatea Schitu Duca, județul Iași, a câștigat cea de-a zecea ediție “Next Star” și s-a calificat în Marea finală a sezonului, programată pe 1 septembrie. Andreea a susținut un număr de roast și a făcut glume pe seama celor trei jurați ai show-ului, Pepe, Lidia Buble și Dorian Popa, a prezentatorului Dan Negru, dar și a co-prezentatorului Șerban Copoț.

“A câștigat Andreea după ce a râs de toată lumea. Ne-a miștocărit pe toți și, ironia sorții, noi am scos-o câștigătoare! Asta înseamnă că știm de glumă. Bravo, Andreea, ești foarte bună! Felicitări!”, spune Pepe.

La rândul ei, câștigătoarea serii a fost luată prin surprindere de decizia juriului. “Mă simt extrem de bine. Dar nu mă așteptam ca, dintre atâția copii talentați, să fiu chiar eu câștigătoarea. Mă bucur enorm. Nu vă pot descrie cât de mult mă bucur”, spune Andreea.

În ultima ediție “Next Star” dinaintea celor două finale, de popularitate și a Marii Finale, cei mai talentați copii au venit în fața juriului cu momente artistice dintre cele mai diverse: de la dans grecesc, roast și acrodance, la demonstrație de trucuri și un număr cu bețe muzicale.

Gala a avut și o invitată specială, Giorgia Greco (11 ani), din Milano, Italia. Fetița, un exemplu de ambiție, curaj, determinare și perseverență, este campioană națională a Italiei la gimnastică ritmică, în condițiile în care, acum patru ani, și-a pierdut un picior. Giorgia i-a impresionat pe jurați cu momentul ei artistic și cu emoționanta sa poveste de viață. Pentru că visul ei era să urce pe un cal, echipa “Next Star” i-a oferit această posibilitate, chiar în ziua filmării. De asemenea, mica sportiva a primit și un trofeu din partea juriului “Next Star” România.

