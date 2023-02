Nu te supăra, frate! 15 februarie 2023. Anunțul făcut de magicianul Robert Tudor după o provocare cu Ramona Olaru. Ce a dezvăluit

Echipa roșie de la Nu te supăra, frate! ediția din 15 februarie 2023 a fost compusă din Diana Munteanu, Irisha și Bogdan Vlădău. Atunci când a venit rândul Dianei să dea cu zarul, pentru că acesta s-a învârtit până la cifra 4, întrega echipă a intrat la un joc inedit, unde toate cele trei vedete au fost nevoite să joace mima cu mănuși de box.

Ajunși la magicianul Robert Tudor, acesta a făcut un anunț neașteptat despre următoarele două ediții. Iată ce se va întâmpla!

Ce anunțul a făcut de magicianul Robert Tudor la Nu te supăra, frate! din 15 februarie 2023. Cine îl va înlocui

Diana Munteanu, Irisha și Bogdan Vlădău s-au îndreptat către magicianul Robert Tudor care lansează provocările de la Nu te supăra, frate!. În timp ce Diana a fost nevoită să mimeze mai multe cuvinte, purtând mănuși de box, coechipierii ei au avut de ghicit.

„Ai mai mimat vreodată”, a întrebat-o magicianul.

„Da, de multe ori”, a răspuns vedeta.

„Ai grijă ce cuvinte îi dai, Robert. Pentru că Diana a recunoscut că a mimat de multe ori”, a adăugat și Pepe.

Însă, chiar înainte de a începe jocul, magicianul a făcut un anunț despre următoarele două ediții ale quizz show-ului.

„Să le spun și eu telespectatorilor că azi-dimineață am fost la Neața și am făcut o prinsoare cu Ramona Olaru. Am făcut-o lată! (...) Am pierdut o provocare și i-am zis să vină mâine și poimâine să vină în locul meu să prezinte jocurile. Deci mâine și poimâne să fiți pe fază că vine Ramona Olaru și o să fie dezmăț”, a dezvăluit acesta.

