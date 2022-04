Cel de-al șaptelea stage al aventurii Chefi fără limite s-a desfășurat la Mani, un oraș de legendă, cu peisaje superbe și ingrediente savuroase. Aici, uleiul de măsline și prepelița sunt la mare căutare și bucătarii locali se întrec în fel și fel de preparate savuroase, în care folosesc combinații surprinzătoare de ingrediente.

De data aceasta, chef Vasilis a dezvăluit pentru Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea cum se face cea mai bună rețetă de prepeliță la cuptor în cuib de praz și măsline kalamata. Tazz îți arată cum să pregătești acest deliciu, chiar la tine acasă!

Ca să obții 5 porții (aproximativ 300 de grame) vei avea nevoie de următoarele ingrediente:

Se spală și se dezinfectează, apoi se fierb ouăle de prepeliță, după care se curăță de coajă cu grijă. Prepelița se curăță și ea și se asezonează, după gust, cu sare, piper, rozmarin, după care se rumenește într-o tigaie cu ulei de măsline. Când carnea a căpătat o culoare frumoasă, prepelița se introduce la cuptor la 130 de grade pentru aproximativ 30 de minute.

Între timp preparăm uleiul de busuioc: blendăm 50 de ml de ulei de măsline cu 15 gr de busuioc verde și punem totul într-un bidon de plastic sau un recipient similar. Sosul alb se face astfel: țelina se taie în cuburi mici, se curăță conopida și se taie și ea tot în cuburi mici, apoi călim totul în ulei de măsline cu unt, iar ulterior le fierbem în lapte. Adăugăm sare și piper după gust, iar la final compoziția se blendează până ce capătă o textură cremoasă.

Prazul se curăță și se taie julien, adică în tije subțiri și lungi de circa 10 centimetri, apoi se amestecă bine cu făina și se prăjește totul în baie de ulei până ce prazul devine crocant și capătă o culoare aurie.

Când totul e gata se pune pe mijlocul caserolei sosul alb, peste el se face un cuib din praz, iar peste praz se pune prepelița și ouăle de prepeliță. Se decorează cu felii de măsline kalamata și microplante.

Chefi fără limite va aduce în fața telespectatorilor un show de cooking cu ingrediente de top: 3 chefi celebri – chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu, locuri spectaculoase, rețete tradiționale, misiuni atent puse la punct, competiție și suspans.

Chios, Lesbos, Limnos, Seres, Meteora, Corfu, Mani, Creta, Naxos, Atena sunt cele 10 insule grecești pe unde se vor plimba echipele, în goana după victorie.

Chefii trebuie să își împartă echipa în alte trei echipe de câte 2 oameni, pentru a participa la 3 misiuni simultane. Fiecare dintre aceste misiuni este legată de bucătărie și de ingredientele specifice acestei zone, iar odată castigate, ele aduc avantaje importante în lupta pentru imunitate. La una dintre aceste misiuni va participa și câte un chef, în încercarea de a-și duce echipa spre victorie. Emisiunea Chefi fără limite este disponibila integral pe Antena Play.

Prima ediție a fiecărei etape pune în joc imunitatea individuală. Chef-ul echipei care câștigă proba de gătit are dreptul să numească un concurent care scapă de o posibilă eliminare în etapa respectivă. Tema de gătit este stabilită de fiecare dată în această primă probă a etapei de chef-ul local, un invitat special al fiecărei zone în care vor ajunge.

Pe tot parcursul sezonului, acest dish va putea fi gustat în premieră și de către telespectatori, pentru că va fi disponibil într-o secțiune special creată pe Tazz.

Metoda de jurizare este și ea surprinzătoare și cu siguranță va aduce multe emoții nu doar concurenților, ci și celor aflați în fața micilor ecrane. Cum se vor descurca chefii, cât sunt de motivați concurenții și cine pornește cu dreptul în noua aventura culinară, telespectatorii vor afla în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20.30, la Antena 1.

