Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 12 decembrie 2022. Vedetele au fost puse la dans. Adda a avut nevoie de ajutorul medicului

În ediția din 12 decembrie 2022, Nea Marin i-a trecut pe concurenții de la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg printr-o nouă probă. Dansul le-a dat bătăi de cap tuturor, atât lui nea Marin, care s-a chinuit să îi învețe pașii, cât și vedetelor care erau complet desincronizați.

Nea Marin s-a enervat pe Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, care erau puși pe glume. În schimb, Adda s-a descurcat de minune, primind chiar laude de la nea Marin, care a complimentat-o pentru urechea sa muzicală. În schimb, a doua zi, cântăreața a avut nevoie de intervenția medicului.

Nea Marin a pregătit o coregrafie pentru dansatorii din Ansamblul Hora Mare, pe care l-a prezentat, ulterior, colegilor Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu. Însă, cei doi nu au primit numărul cu așa mare interes și au început să facă glume la adresa coregrafiei:

„Am intrat direct în sala de dans a Casei de Cultură, unde eu m-am văzut, acum, prima dată, cu Ansamblul Hora Mare, care este de aici, din Cricova. Zic: <<Uite, am să vă învăț un joc pe care-l știu, e de aici, voi nu știu dacă-l știți, se numește Tropoțâca>> și-am ascultat o melodie a unei doamne de aici, solistă de-a voastră, care-i zice <<țâca/țâca>> și eu imediat am zis: <<mă, după ritm și după denumire, hop, ăsta e dansul meu>>. Într-o oră, i-am învățat un joc cu coregrafie, cu tot, pe acești dansatori, care sunt foarte buni și sunt școliți.”, a spus nea Marin.

„Coregrafia e mediocră, nu te supăra mă.”, a spus Andrei./„Ne-am dat cu părerea și noi, pentru că ne permitem de la dansator la dansator.”/„De ce nu-i pui într-o valoare bună, că ai dansatori buni.”

Nea Marin, de-a dreptul scos din sărite, a decis să îi stropească cu apă pe cei doi concurenți. Cu toate acestea, Liviu și Andrei nu au încetat. În acel moment, nea Marin s-a dus în culisele scenei și a adus o mătură, cu care a reușit să îi potolească pe băieți:

„A găsit mătura aia lungă, pentru că el a văzut că de dans nu poate fi vorba, pentru că e slab și ce a zis, să măture un pic prin platou, să-și facă de lucru, să zică că a făcut și el ceva bun, în sala aia, că, ceva bun în sala aia, nea Marin nu poate, decât să facă curat. Atât.”, a spus Liviu Vârciu.

Dis-de-dimineață, nea Marin a venit să dea trezirea concurenților din casa Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. Însă, unii dintre ei l-au surprins pe acesta, fiind deja în picioare și gata de micul dejun. În schimb, Adda a avut nevoie de intervenția medicului ca să îi administreze injecția recomandată pentru boala de care suferă:

„Eu știu de Adda că are mici probleme de sănătate. Așa că a trebuit, dimineață, la șapte jumătate, să vină asistenta noastră să-i facă o injecție.”, a spus nea Marin.

„Sunt puțin panicată, pentru că eu am ajuns în a doua etapă a tratamentului pe care îl urmez pentru boala Lyme și fac 80 de injecții, câte una săptămânal, până acum, am făcut șapte injecții, urmează să o fac pe a opta chiar în Republica Moldova.”, a explicat Adda./„Există, într-o oarecare măsură, un procent de 10%-15% șanse ca eu să am o reacție alergică în momentul în care mi se va administra serul și sunt puțin, na, am morcovul, grădinarul și toată plantația.”/„Am pulsul mare, da-s stresată.”

În timp ce soțul ei o ținea de mâna, Adda a suportat durerea injecției. Concurenta a început să lăcrimeze de la impact:

„Cătălin a încercat să mă scoată din stare, pentru că, la un moment dat, mi-au dat două lacrimi.”/„Mi-a amorțit piciorul, da e normal, amorțește și după începe să doară, de zici că ți se rupe. Doamne, îți mulțumesc că am făcut-o.”, a spus Adda.

