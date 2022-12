Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 13 decembrie 2022. „O sacoșă să-mi dați”. Peruca Andreei Tonciu, subiect de glume în bucătărie

În episodul din 13 decembrie 2022 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, nea Marin i-a găsit pe Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu și Andreea Tonciu la plăcinte. Cele trei vedete se desfătau cu bucatele tradiționale gustoase:

„Ce viață au copiii mei!”, a exclamat nea Marin.

De data aceasta, vedetele nu au mai părut așa de deranjate de faptul că nea Marin este extrem de matinal:

„Chiar voiam să te sun să-ți spun ce mâncare bună avem aici!”, a spus Liviu Vârciu./„Data viitoare, te rog eu, trezește-mă! Bate în ușă! Fă ceva! Trântește ușa! Dă-i cu pumnul!”.

Peruca Andreei Tonciu, subiect de glume pentru Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 13 decembrie 2022

După ce s-au înfruptat din plăcinte, dar și după o scurtă „ciondăneală” între Liviu Vârciu și nea Marin, vedetele s-au echipat corespunzător și s-au dus în bucătărie. Însă, Liviu și Andrei, mereu puși pe glume, s-au „legat” de peruca Andreei Tonciu, podoaba capilară din dotare a vedetei fiind considerată prea mare:

„La un moment dat, au început glumele fraților despre peruca mea Maria Dragomiroiu.”, a mărturisit Andreea Tonciu la testimoniale./„N-aveți una XXL pentru Andreea, că nu-i intră tot părul aici.”, a spus Liviu Vârciu./„O sacoșă să-mi dați!”, a spus, pe de altă parte, Andrei.

Ce detalii neștiute au ieșit la iveală despre brunetă la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 13 decembrie 2022

În timp ce bucătarii le explicau vedetelor de la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg cum să prepare corespunzător aluatul pentru plăcintă, Andreea Tonciu a recunoscut că îi place să stea la bucătărie, motiv pentru care nici nu a stat să asculte indicațiile:

„Mie-mi place să stau la bucătărie. Eu acasă la mine gătesc.”, a mărturisit Andreea Tonciu./„Eu nici n-am mai stat să mă uit la indicații, am făcut după mintea mea plăcinta mea, gramajul meu, nebunia mea, împletitura mea. Dacă tu îmi dai mie de gătit, îți gătește, sora ta, toată ziua, îmi place foarte mult.”

„Cine zicea că Andreea nu știe să facă? Ia uite, mă! Bombă!”, a exclamat Liviu Vârciu, impresionat de abilitățile culinare ale colegei de echipă și în același timp, dezamăgit de abilitățile sale precare în ceea ce privește tainele plăcintelor: „Ceva fac greșit, dar nu știu ce!”.

La un moment dat, Liviu Vârciu chiar a cerut sfaturi de la „bucătarul” echipei, Andreea Tonciu: „Uite așa băiatul meu”. Însă, vedeta și-a luat atribuțiile prea în serios și chiar l-a mustrat pe Liviu, colegul de echipă, aruncându-i coca la gunoi:

„Am plecat de lângă ea, că creca arunca toate alea.”, a spus Liviu Vârciu.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.