Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 14 decembrie 2022. Ce detalii „a dat din casă” Andreea Tonciu. Bruneta a mărturisit totul

Vedetele de la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg au ajuns la crame, locul în care se organizează târgul, dar și repetițiile. Pentru că scena nu era încă montată, nea Marin a delimitat zona cu ajutorul scaunelor și a dat start-ul coregrafiei. Află din rândurile de mai jos ce „ispravă” a făcut Liviu Vârciu, dar și ce detalii „a dat din casă” Andreea Tonciu.

Liviu Vârciu i-a „sabotat” lui nea Marin repetițiile la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 14 decembrie 2022. Cum l-au filmat camerele

Așadar, „totul fiind trasat” de cătrea nea Marin, a început dansul Ansamblului Hora Mare. Vedetele au intrat și ele în horă și au făcut trenulețul, Andrei Ștefănescu fiind „locomotiva”. În schimb, Liviu Vârciu a rămas pe margine și a dat indicații, cică ca să-l ajute pe prietenul lui:

„Liviu, face tot felul de prostii dinastea, dar eu îl las, în continuare, să se facă de râs.”, a spus nea Marin./„Deci nu e normal ce se întâmplă. Vi se pare normal ca eu să vorbesc singur, să nu mă bage în seamă un dansator?”, a spus Liviu Vârciu.

„Când eu vorbeam cu el, nu mai era practic, se transforma în omul invizibil, eu tot vorbeam cu el, că mi se părea că e acolo lângă mine și dădeam indicații normale și firești ca și producător.”, a mai spus Liviu Vârciu, care nu făcea decât să „ajute”.

Așa se face că vedeta s-a ales cu o alergătură zdravănă din partea lui nea Marin, iar camerele de filmat au surprins momentul comic.

Andreea Tonciu a scos la iveală detalii neștiute despre viața de familie la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 14 decembrie 2022: „Eu acasă muncesc foarte mult”

În zorii zilei, nea Marin le-a dat deșteptarea vedetelor. Însă, de această dată, „alarma” a sunat mai târziu, în jurul orei opt și jumătate, deoarece este ultima zi a vedetelor la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg.

Capet și Andreea Tonciu au avut o discuție mai intimă pentru vedetă. Ce detalii neștiute a împărtășit Andreea despre soțul și fiica ei:

„Eu acasă muncesc foarte mult și stau cu copilul și cu soțul. Fii-mea cere ceva, bărbată-miu altceva și sunt căpiată. Pentru mine asta e o vacanță, înțelegi?”, i-a spus Andreea Tonciu lui Capet./„Râd, dansez, fac tot ce vreau aici, sunt singură. Am și eu puțină liniște.”, a mai spus Andreea Tonciu despre experiența sa la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg.

Andreea Tonciu i-a atras atenția lui nea Marin la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 14 decembrie 2022

Când s-au așezat la masa de la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, nea Marin a pus la punct programul final pentru spectacol. Ce a avut să îi reproșeze Andreea Tonciu lui nea Marin:

„Nea Marine la ora șase și ceva nu se vorbește la telefon!”, a spus Andreea Tonciu./„Cu cine vorbești, bre, la șase și douăzeci? Cu cine? Cine nu doarme la șase și douăzeci?”/„Înseamnă că asta nu doarme și stă cu urechea la perete.”, i-a răspuns nea Marin.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30