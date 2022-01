Astăzi, de la 20:30, la Antena 1, Ruby, Shift, Lino Golden și Jador la Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!

Luni, marți și miercuri, de la 20:30, noul sezon Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară! continuă într-un loc aparte aflat în mijlocul Maramureșului, Botiza. Ruby, Shift, Lino Golden și Jador sunt cele patru vedete care îi vor fi alături lui Nea Mărin săptămâna aceasta, alături de Liviu și Andrei, pentru a organiza un târg cu meșterii populari ai zonei și un spectacol cu artiști locali.

Vedele de la Poftiți pe la noi: Poftiţi prin ţară! ajung la Botiza

Dacă Ruby și Shift au mai trăit experiența alături de Nea Mărin, Lino și Jador se află pentru prima dată în emisiune. Cu toate acestea, cei doi nu vor avea timp să se acomodeze cu programul strict al noului primar și vor fi luați prin surprindere chiar de la prima oră a dimineții. ”Nea Mărin, nu mai găsești ca mine toată viața matale! Sper că nu voi lua bătaie, dar sigur o să iau bătaie, că nu sunt cuminte deloc”, va spune Jador.

”Am un drac, unul cu coarne. Cum l-am văzut mi-am dat seama că are atât de multă energie, încât eu trebuie să vin peste el. Face treabă îl las în pace, nu face nimic, am să îl fac eu cu capul!”, e de părere Nea Mărin.

Săptămâna aceasta, un mic război între tabere se va declanșa la Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!. Ruby, Shift, Lino Golden și Jador vor intra într-o adevărată dispută cu Nea Mărin, iar nimeni nu va dori să cedeze: ”A început să dea în mine! A dat cu cana de cafea, am zis că e complet nebun!”, va spune Jador.

Cum se vor descurca vedetele în Botiza și cum se va sfârși conflictul dintre tabere, telespectatorii Antena 1 pot afla luni, marți și miercuri, de la 20:30l, la Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!.