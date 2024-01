Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 23 ianuarie 2024. Radu Bucălae, Sonny Medini și Rikito Watanabe au făcut show într-un parc

În ediția 8 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, Radu Bucălae, Sonny Medini și Rikito Watanabe au făcut show la parcul acvatic la care i-a dus Nea Marin.

După ce au terminat treaba la fabrica de curcani, Nea Marin i-a dus pe Radu Bucălae, Sonny Medini și pe Rikito Watanabe la un parc acvatic. Acolo, vedetele au început să facă show de zile mari, iar camerele de filmat au surprins totul, în ediția 8 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea.

Nea Marin i-a dus pe cei trei la un cunoscut parc acvatic și acest lucru a adus o stare de bine vedetelor.

„Cumva în sufletele noastre a început să crească și bucuria că poate o să avem și noi timp să ne distrăm”, a zis Radu Bucălae.

Vedetele au venit să muncească la parcul acvatic și să obțină astfel bilete de acces pentru copiii de la centrul social.

După ce s-au dus la vestiare, aceștia s-au echipat cu mături și s-au apucat de măturat pontoanele plutitoare.

„Cum era și Nea Marin cu noi, nu puteam să ne facem că muncim, ala că a trebuit să măturăm pe bune”, a zis Radu Bucălae, după ce a încercat să scape mai ușor cu sarcina primită.

N-a durat mult și suprafețele alunecoase au ănceput să dea bătăi de cap vedetelor, care au încercat să curețete pontoanele plutitoare. Acesta a fost momentul când Radu Bucălae, Sonny Medini și Rikito Watanabe au făcut show la parcul acvatic, iar Nea Marin s-a distrat pe cinste uitându-se la ei, de pe margine.

„A început nebunia nebuniilor”, a zis acesta distrându-se.

Între timp, Nicolae Tand, Marian Capet și Ilona Brezoianu au mers la un hotel de patru stele, pentru a face curățenie. În timp ce Tand era un adevărat model, în timp ce Ilona și Marian au spus despre ei că sunt „leșinați”. Apoi, cei doi au fost puși să caute clienți, însă acesta a fost momentul când Ilona s-a enervat că nu e lăsată să vorbească și e întreruptă de Marian.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Sezonul poate fi urmărit integral pe AntenaPLAY.

Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.