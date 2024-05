Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! Sezon 10, 22 mai 2024. Vedetele au intrat în grevă. Ce i-au făcut lui nea Marin

Răpuse de oboseală, vedetele invitate în ediția de Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! de pe 22 mai 224, au decis să protesteze împotriva lui nea Marin. Coregraful a rămas să muncească de unul singur.

Adriana Trandafir, Patrizia Paglieri, Jador, Sonny Medini și Rikito Watanabe, au decis să nu mai asculte de cerințele lui nea Marin. Dorind să termine de amenajat locul unde avea să se desfășoare spectacolul din Corbu, nea Marin a fost exigent cu vedetele și le-a obosit.

Mai întâi, Adriana Trandafir, Patrizia Paglieri și Sonny Medini s-au ascuns de nea Marin. Jador a venit apoi cu ideea să meargă cu toții să facă o baie în mare.

Adriana Trandafir a fost încântată de ideea lui Jador. Cei prezenți l-au chemat și pe Riki și l-au lăsat singur pe nea Marin. „La un moment dat un dispărut! Nu mai era niciunul! Eu munceam singur!”, a descris coregraful situația.

Greva vedetelor a fost una veselă. Toți cei prezenți pe plajă s-au luat de mâini și au intrat în apă, apoi au ciocnit un pahar de șampanie.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! Sezonul 10, 21 mai 2024. Ruby și-a ieșit din fire când a văzut ce i-a făcut Jador

Vedetele de la Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! s-au întors împotriva lui nea Marin: „Libertatea ne-am dobândit-o!”

„Ne-am luat de mână toți, ne-am scos lavaierele și am intrat cu toții în mare îmbrăcați în semn de protest împotriva lui nea Marin, care nu ne-a menajat și care ne-a terminat. Și ce-o să ne facă? O să sece marea? Ce-o să ne facă? Și așa greviști cum am fost am ieșit din apă și ne-am dus să ne împuște, să ne pună la zid! Noi libertatea ne-am dobândit-o!”, a spus Adriana Trandafir.

„De când suntem aici ne-am dorit să fim în mijlocul naturii și mereu muncă, muncă, muncă! Cred că în sufletul lui ne-a înțeles!”, a spus și chef Patrizia.

Nea Marin s-a resemnat și nu i-a fugărit pe greviști. Coregraful a mers și a ciocnit un phar cu ei

„Să mă duc după ei la ora asta? Nici gând! Muncesc singur! E bine așa? Eu fac și voi stați!”,, le-a spus nea Marin vedetelor de la Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea!

Aflate la Corbu, nea Marin și vedetele invitate și-au propus să organizeze o petrecere aniversară pentru doamna Floarea, o femeie de 81 de ani cu o poveste de viață emoționantă.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! Sezonul 10, 21 mai 2024. Jador cere demisia lui Nea Marin: „Emisunea asta o preiau eu”

Nea Marin a revenit cu episoade noi din sezonul 10 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Începând cu 20 mai, nea Marin a revenit la Antena 1 cu episoade noi din sezonul 10 al emisiunii Poftiți pe la noi!, difuzate în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Sezonul poate fi urmărit integral în AntenaPLAY.

Alături de nea Marin, în această aventură, vor fi Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe, care, alături de echipe, vor străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea.

Fascinat de locuri frumoase, autentice și de tradițiile fiecărei zone în parte, nea Marin a mărturisit: „Este prima dată când ajung la Corbu și abia aștept să descopăr zona. Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat.”

Cum se vor descurca vedetele şi care vor fi provocările cărora trebuie să le facă față, dar și cum se vor înțelege cu nea Marin, telespectatorii vor putea afla urmărind noile episoade ale emisiunii Poftiţi pe la noi: Poftiţi în Dobrogea! Sezonul 10, din 20 mai, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY!

În noile episoade ale sezonului 10, difuzate luni, marţi şi miercuri, de la 20:30, la Antena 1, cele patru vedete pe care nea Marin le-a pofttit alături de el în Dobrogea sunt Ruby, Jador, Adriana Trandafir și Patrizia Paglieri.