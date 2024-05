Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! Sezon 10, 27 mai 2024. Shondy a izbucnit în plâns. Cine a însoțit-o la filmări

Shondy a venit însoțită la filmările Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! Sezon 10 ediția 4 din 27 mai 2024. Ce s-a întâmplat când Nea Marin l-a trimis pe iubitul ei în altă parte.

Aflați la plantația de lufe, Shondy a avut parte de prima glumă marca Nea Marin. Deși era convinsă că va scăpa ușor la prima ei participare la Poftiți pe la noi dacă muncește, cântăreața doar ce a aflat de tachinările acestuia. Nu a durat mult până artista a izbucnit în plâns.

Când cântăreața tocmai se pregătea să demonstreze ce a învățat, Nea Marin i-a tras scaunul pe care voia să se așeze și a căzut. „Am zis ia să o testez să văd cum reacționează”, și-a explicat acesta gestul făcut.

„Nu pot să cred! Asa-i glumă?!”, a început ea să strige deranjată. Nu am pățit niciodată în viața mea așa ceva și m-am supărat. Eu după ce am căzut, pentru prima oară în viața mea, am început să plâng”, a mai spus ea.

„M-am uitat la iubitul meu care era pe acolo. Mă uit non-stop la el. Acum ce fac? E normal ce se întâmplă?”, a mai spus Shondy care a venit însoțită de iubitul ei la filmările Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! Sezon 10 ediția 4 din 27 mai 2024.

Văzându-l în spatele camerelor, Nea Marin a mers la el și l-a rugat să plece în mașină.

„Am văzut că Shondy a venit cu iubitul ei, cu Cătălin. La un moment dat când mă uit, îl văd chiar în spatele camerelor stând pe telefon”, a spus corgraful care a mers la el și l-a trimis în altă parte: „Stai la mașină dacă tot ai venit. Nu e bine să stai cu noi. În primul rând, că și ea se timorează”, i-a explicat acesta iubitului lui Shondy.

„Eu vreau să îl am tot timpul după mine și el vrea să aibă tot timpul lângă el. Și nu ni s-a întâmplat niciodată să ne despartă cineva”, a mai spus artista care a mărturisit că nu se simte în siguranță fără partener.

Tot ce trebuie să știi despre sespre sezonul 10 Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea!

Începând cu 20 mai, nea Marin revine la Antena 1 cu episoade noi din sezonul 10 al emisiunii Poftiți pe la noi!, difuzate în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Sezonul poate fi urmărit integral în AntenaPLAY.

Alături de nea Marin, în această aventură, vor fi Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe, care, alături de echipe, vor străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea.

Fascinat de locuri frumoase, autentice și de tradițiile fiecărei zone în parte, nea Marin a mărturisit: „Este prima dată când ajung la Corbu și abia aștept să descopăr zona. Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat.”

În noile episoade ale sezonului 10, difuzate luni, marţi şi miercuri, de la 20:30, la Antena 1, cele patru vedete pe care nea Marin le pofteşte alături de el în Dobrogea sunt Ruby, Jador, Adriana Trandafir și Patrizia Paglieri.

Cum se vor descurca vedetele şi care vor fi provocările cărora trebuie să le facă față, dar și cum se vor înțelege cu nea Marin, telespectatorii vor putea afla urmărind noile episoade ale emisiunii Poftiţi pe la noi: Poftiţi în Dobrogea! Sezonul 10, din 20 mai, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY!