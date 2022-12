Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 19 decembrie 2022. Cum a ajuns Nea Marin în „temniță”. Ce au pus la cale vedetele

Vedetele de la „Poftiți pe la noi: Poftiți la târg” au primit o vizită inopinată din partea lui Moș Crăciun, deși nu era încă sezonul, însă adevărata surpriză a venit abia atunci când Nea Marin a intrat pe ușă, după ce a lipsit de la startul zilei.

Nea Marin și-a făcut intrarea în aplauzele echipei sale, fiind curios cum s-au descurcat aceștia în lipsa lui. Fără să fie pus la punct cu detaliile activităților vedetei, gazda emisiunii l-a primit cu nedumerire pe Moșul. „Era o țâră debusolat”, a punctat Romică Țociu, „înlocuitorul” lui Nea Marin pentru această zi.

Nea Marin a revenit la conducerea echipei de vedete de la „Poftiți la noi: Poftiți la târg”. Ce farsă i-au pregătit colegii săi

„Nici nu ți-am simțit lipsa, că e același lucru”, i-a spus Liviu Vârciu lui Nea Marin, făcând referire la asemănarea dintre acesta și Romică. Spre amuzamentul tuturor, Nea Marin s-a împrietenit rapid cu Moș Crăciun.

„Unde credeți că s-a așezat Nea Marin prima oară când a venit? În poală la Moș Crăciun”, a zis Liviu Vârciu în cadrul testimonialelor. Nea Marin a fost apoi urmat de Romică Țociu.

„Ardeam de nerăbdare să aflu de la Romică ce s-a întâmplat”, a mărturisit Nea Marin, însă acesta nici nu bănuia ce i-a pregătit echipa sa. După ce Moșul a dezvăluit motivul vizitei sale, și anume o invitație pentru vedete în satul său natal, a venit și vremea ca Nea Marin să își ia în primire camera din locația unde s-au cazat, „Valea celor 13”.

Cu toții își doreau să îi vadă reacția coregrafului, după ce i-au pregătit o cameră-temniță, cu gratii și lanțuri pentru prizonieri. Contrar așteptărilor, Nea Marin s-a amuzat pe marginea situației: „Ca la pușcărie..Niște gratii. Și acolo ce credeți că erau, două castroane de inox cu mâncare.”

Văzând că nu a obținut tocmai efectul scontat, Liviu Vârciu a plusat și i-a blocat pe Nea Marin și Romică Țociu în camera cu pricina, iar restul l-au ajutat și au blocat ușa cu o masă. Abia în acest moment Nea Marin a început cu amenințările, iar vedetele s-au amuzat copios de comicul situației.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.