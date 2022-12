Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 19 decembrie 2022. Liviu Vârciu, emoționat până la lacrimi. Gestul care l-a surprins pe artist

În timp ce munceau pentru activitățile zilnice, sub „patronajul” lui Romică Țociu, care l-a înlocuit pe Nea Marin pentru o jumătate de zi, pe vedete le-a prins ploaia, însă munca nu s-a oprit. „A plouat mai mult de o oră și jumătate, dar nu ne-am lăsat. Mai beam un pahar de țuică, mai tocam ceapa..”, a dezvăluit Romică, care a pregătit mâncare la ceaun pentru familii nevoiașe, ajutat de Paula Chirilă și Doinița Oancea.

De cealaltă parte, Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu și Cătălin Cazacu au îmbinat utilul cu plăcutul și au mers cu motoarele prin ploaie, cu pelerinele pe ei. „Cea mai tare experiență din viața mea”, a recunoscut Liviu, pe care urma să îl aștepte o nouă surpriză.

Liviu Vârciu, surpriză emoționantă din partea unui fan adolescent. Ce gest a făcut tânărul

După ce au terminat de gătit, vedetele s-au retras într-o tavernă, însoțiți de grupul de bikeri alături care au lucrat. Pe Liviu Vârciu l-a vizitat un fan adolescent, care a mers prin ploaie doar pentru a-și întâni idolul. Tânărul i-a adus și un buchet de flori, iar cântărețul a recunoscut că s-a emoționat profund.

„Ne-am pus la masă și mi-a făcut o surpriză un puști. A venit cu un buchet de flori la mine”, a zis Vârciu. Tânărul a explicat că a făcut acest gest pentru că artistul ia mereu „foarte multă bătaie de la Nea Marin.”

„Sunt laureat la cel mai bătut om de pe planetă”, a glumit Vârciu. „Sunt fanul tău numărul 1”, i-a mai zis tânărul, care a venit prin ploaie doar să îl întâlnească.

„Mi s-au umplut ochii de lacrimi”, a recunoscut Liviu Vârciu. Cei doi au făcut și poze împreună, iar artistul nu a păstrat buchetul de flori ci și-a dorit să i-l dăruiască mamei tânărului.

Moș Crăciun le-a făcut o vizită vedetelor de la „Poftiți pe la noi: Poftiți la târg”

Pe ușa tavernei a intrat în scurt timp și Moș Crăciun, deși nu era „sezonul”, încărcat cu daruri și cu o invitație la el în sat. „Eu am crezut că e o farsă prima dată. Am crezut că e în chiloți și se dezbracă și că face un dans sexy”, a dezvăluit Romică Țociu la testimoniale. „Am zis că e o farsă de-a lui Nea Marin. Nu știi la ce să te aștepți”, a punctat și Cătălin Căzacu.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.