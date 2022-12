Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 19 decembrie 2022. Liviu Vârciu și Romică Țociu au ajuns la „bătaie”. Farsa pentru Nea Marin

În căutarea celei mai comode camere, având în vedere căsuțele în stil vechi din „Valea celor 13”, vedetele au ajuns „la cuțite”. Spiritele s-au aprins în special între Liviu Vârciu și Romică Țociu, care au ajuns chiar să facă un schimb de palme și șuturi, amical bineînțeles.

„Liniștiți-vă un pic, că n-am baie”, a strigat Vârciu. El și Andrei Ștefănescu aveau însă și altă problemă: prea multe haine. „Dacă bag trollerul aici cade și căsuța, cade și povestea”, a zis Andrei.

Liviu Vârciu și Romică Țociu, „încăierare” de zile mari! Cum s-au certat vedetele pe camere

„Nu ne interesează ce aveți voi!”, a strigat Romică Țociu, iar de aici a început o întreaga „luptă” între cei doi. S-au împins și au aruncat cu pietricele unul după celălalt, iar apoi a urmat „încăierarea”.

„A fost o nenorocire. Dacă vă explic, vă ia amețeala”, a dezvăluit Romică la testimoniale. El și Cătălin Cazacu au fost apoi închiși în căsuța cu pricina de către „rivalii” Vârciu și Ștefănescu, spre amuzamentul colegilor lor. „Nu mai aveam aer”, a explicat Romică Țociu.

Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, amuzați terbil de farsa pe care i-au pregătit-o lui Nea Marin

După ce s-au luptat aprig pentru camera cu paturi separate, Liviu și Andrei și-au dat seama că locuința lor era cea mai „sub pământ” și nu avea nici geamuri. Cei doi au trecut însă peste ceartă și dezamăgire cu un singur gând: „surpriza” pe care i-au pregătit-o lui Nea Mărin, și anume camera „temniță” în care acesta urma să doarmă.

„Nu-i spunem că există toaletă! Îi dăm o oală de noapte!”, a fost ideea Paulei Chirilă. „Făceam scenarii să îl vedem cum se enervează”, a continuat ea la testimoniale.

Vedetele noastre s-au acomodat rapid, iar la scurt timp au aflat și atribuțiile zilei. Ajutați de cei de la Biker Boys, un grup din Bârlad unit de pasiunea pentru motoare, care se ocupă și cu acțiuni umanitare, concurenții s-au apucat să construiască un adăpost pentru animăluțele din „Valea celor 12” și s-au pregătit să gătească pentru familiile nevoiașe din zonă.

Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au avut însă alte gânduri, motivând că sunt obosiți, și s-au ținut de planul lor de întâmpinare a lui Nea Marin. În timp ce Paula Chirilă, Romică Țociu și Doinița Oancea s-au urcat pe motociclete pentru a ajunge la o seră de unde să procure legume pentru mâncare, cei doi i-au pregătit lui Nea Marin o farsă de zile mari.

Motivul pentru care Liviu Vârciu a căutat în gunoi

Cu gândul că i-au pregătit camera „temniță” în care să locuiască, Vârciu s-a gândit și la un mesaj de bun venit, scris pe o bucată de lemn. „Bine ai venit unde ți-e locul”, a gravat el, cu ajutorul unei doamne din zonă care se ocupă cu sculpturi.

„Ne-am dorit să se simtă în temniță ca acasă”, au glumit ei. Farsa nu s-a oprit însă aici! Vârciu a cerut pentru Nea Marin o farfurie „veche și ruginită” pentru a-i pregăti mâncarea. „Sau poate să mănânce din oala de noapte”, a glumit cântărețul. Cei doi s-au amuzat teribil, după ce Liviu Vârciu i-a pregătit lui Nea Marin drept cină o felie de pâine mușcată, niște resturi de mâncare, iar apoi s-a apucat să caute și în gunoi pentru restul „festinului”.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.