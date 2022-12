Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 21 decembrie 2022. Romică Țociu, accidentat de Vârciu și lovit de o capră: „Mi-a spart capul”

O nouă zi, un nou conflict! Liviu Vârciu și Romică Țociu au început din nou seria tatonărilor, după ce actorul l-a lovit în mod neintenționat pe cântăreț. „L-a lovit pe Liviu la partea sensibilă”, a explicat Nea Marin, amuzat de situație. Acest lucru a dat startul unei noi runde de împunsături între cei doi, care s-a derulat pe tot parcursul zilei, însă pentru Romică cearta cu Vârciu a fost doar începutul!

„Nu-l iert”, a zis Liviu. „De aici a început nebunia”, a continuat Nea Marin, care la un moment dat a încercat să îi pună la punct pe cei doi cu ajutorul unui par, în stilul său caracteristic. Cei trei au pornit împreună către o grădină zoologică, unde au avut îndatorirea de a hrăni zimbrii.

Liviu Vârciu și Romică Țociu, o serie de tachinări. Cum a ajuns actorul să se accidenteze

Liviu și Romică au fost rugați să ajute și la deplasarea unor baloți de paie, însă activitatea nu s-a terminat cu bine pentru actor. Pregătiți să îi încarce în roabă, Liviu Vârciu a scăpat de la înălțime considerabilă baloții chiar în capul lui Romică.

„Când s-a apropiat Romică, nebunul de Liviu a tras de un balot. A căzut de la patru metri și l-a amețit un pic”, s-a amuzat Nea Marin. „Mi-a spart capul!”, a arătat actorul la testimoniale și juliturile cu care s-a ales în urma accidentului.

Cei doi s-au tot hârjonit, iar Nea Marin i-a încuiat la un moment dat în țarcul căprioarelor, pentru a-și lua revanșa de când el a fost închis în „temniță”. Liviu și Romică au fost nevoiți să sară gardul, iar de aici au pornit noi discuții.

„Un țăran, un ciolpan, trăgea de poartă cât eu eram acolo”, a zis Vârciu despre colegul Romică, însă în cele din urmp i-a plătit cu aceeași monedă. „M-a zgâlțâit 10 minute și m-a prins…între picioare”, a zis Romică. „A fost circ”, a concluzionat Nea Marin.

În tot acest timp, Doinița și Paula se aflau la un aterlier de costume populare, în timp ce Andrei și Cazacu au ajutat la confecționarea unei sobe de teracotă. După ce au luat masa, vedetele s-au „relaxat”, cu o zi înainte de spectacol, la o stână, muncind printre animale.

După ce a scăpat din mâinile lui Nea Marin, Romică Țociu a fost „atacat” de o capră. Ce a urmat

În drum spre locație, a avut loc un nou schimb de lovituri între Vârciu și Romică, care s-au certat pe locul din față al mijlocului de transport în care s-au urcat. De această dată, a intervenit și Nea Marin, iar situația a escaladat. „Mi-a rupt șoldul și mi-a sărit pe mână”, a zis Romică, despre Vârciu.

În momentul în care au coborât din mașină, Nea Marin și Liviu s-au aliat și l-au prins la înghesuială pe Romică, moment în care acesta a fost „altoit” de Nea Marin. Ajunși la fața locului, vedetele s-au bucurat de un frumos peisaj, însoțit de...oi și capre.

Andrei Ștefănescu a devenit liderul cioban și a ghidat turma, după care, împreună cu Romică, a ajutat și la mulsul caprelor. Pentru actor, aici a început adevărata „aventură”, fiind călcat și lovit de o căpriță încăpățânată care nu dorea să stea la mult.

„Caprele sunt periculoase..A fost o nenrorocire. În viața mea nu mi s-a întâmplat așa ceva. M-au călcat, mi-au dat cu cornul..”, a zis Romică Țociu. Colegii său s-au amuzat pe marginea incidentului.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.