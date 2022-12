Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 26 decembrie 2022. Nea Marin l-a prins pe Liviu Vârciu cu cineva în pat: „Nu e soția?”

Gazda show-ului „Poftiți pe la noi: Poftiți la târg” a recunoscut că echipa sa din această săptămână este formată din oameni deosebiți, însă acest lucru nu i-a ferit pe noii participanți de trezirea clasică marca Nea Marin.

Vedetele și-au început ziua devreme, pregătite cu energie bună și zâmbete largi pe chip, fără să știe ce urmează să le aștepte în decursul zilei pline de activități de tot felul.

Nea Marin, Patrizia Paglieri și Emi s-au întânit personal pentru prima oară

Prima care s-a bucurat de trezirea a la Nea Marin a fost Andreea Antonescu, având prioritate în fața celorlalți: „Deșteptarea prima dată la graviduță”, a anunțat Nea Marin. Cântăreața era însărcinată în aproximativ 4 luni în perioada în care au avut loc filmările pentru show. În prezent, artista a devenit mămica unei fetițe.

Pentru Emi și Patrizia Paglieri, dimineața a început și cu o mică sperietură, pentru ca Nea Marin să se asigure că aceștia nu se întorc înapoi la somn. Patrizia, Emi și Nea Marin au făcut cunoștință pentru prima dată cu această ocazie, iar chef-ul a recunoscut că a auzit zvonurile potrivit cărora coregraful se ghidează în viață după motto-ul „bătaia e ruptă din rai”, cel puțin în emisiune.

În ceea ce-l privește pe Emi, Nea Marin deja îl bănuiește că este pus pe șotii și îi va da el „bătăi”, de cap însă. Iuliana Luciu l-a așteptat pe Nea Marin pregătită de noua zi, trezindu-se chiar înaintea acestuia. Per total, tradiția trezirii a decurs fără incidente majore, însă abia în camera lui Liviu Vârciu a așteptat adevărata surpriză.

Cine se afla în patul lui Liviu Vârciu? Nea Marin a avut parte de o adevărată surpriză

Nea Marin a bătut la ușă, Liviu a răspuns destul de rapid, în mod surprinzător, însă în patul cântărețului mai era cineva! „Iubita, mama copiilor, amanta?”, a întrebat Nea Marin curios. „Nu e soția?”, a continuat el, iar Liviu a răspuns „Nu”, dorind să-l păcălească pe coregraf. „Ia-o și pe ea”, a continuat gazda emisiunii.

Anda Călin și-a însoțit partenerul în marea aventură, având în vedere că de curând cei doi au sărbătorit 6 ani de la prima întâlnire. „A venit să vadă dacă eu chiar lucrez aici”, a glumit Nea Marin la testimoniale.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.