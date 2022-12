Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 27 decembrie 2022. Anda Călin, pe urmele lui Liviu Vârciu: „Fac orice!” Reacția vedetelor

Ziua 2 de peripeții a echipei de vedete formată din Patriza Paglieri, Iuliana Luciu, Andreea Antonescu, Emi și nelipsiții Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu a început tot devreme, așa cum obișnuiește Nea Marin.

Aceștia s-au familiarizat însă cu deșteptarea clasică a gazdei emisiunii, alegând să se trezească înaintea lui, pentru a avea timp să se pregătească pe îndelete. „Ziua 2 la pușcărie”, a glumit Iuliana Luciu. „N-ai somn niciodată”, i-a spus și Emi lui Nea Marin, care a fost prompt la ora trezirii.

Anda Călin, partenera lui Liviu Vârciu, le-a însoțit pe vedete în aventura de la „Poftiți pe la noi: Poftiți la târg”

După ce a mers din ușă în ușă pentru a le da startul zilei colegilor săi, Nea Marin i-a invitat la micul dejun, acolo unde a pus la punct câteva dintre activitățile zilei. Anda Călin, partenera de viață a lui Liviu Vârciu, l-a însoțit pe iubitul ei „pe teren” de data aceasta, făcându-i acestuia și o adevărată declarație de dragoste în fața celor prezenți.

„Avem nevoie de brațe de muncă”, a glumit Nea Marin la auzul veștii că Anda îi va însoți. „Muncește ea în locul meu azi”, a profitat și Liviu Vârciu de ocazie. „Aș face orice pentru el”, a fost replica Andei, care cu siguranță „l-a topit” pe cântăreț.

Nea Marin a început să dezvăluie planurile zilei, care îl includeau și pe Liviu, chiar dacă acesta a dorit să se sustragă. „Nu poți să mă bați de față cu nevastă-mea”, a replicat el.

„Vine după mine, n-am voie să fac nimic. (..) Nu sunt genul de om care să îmi chem iubita la muncă, pentru că nu mă pot concentra. Dar cu toate astea, să vedeți cât de mult o iubesc…”, a continuat Liviu în cadrul testimonialelor.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.