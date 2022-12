Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 27 decembrie 2022. Vedetele au aflat cum se culeg trufele. Reacția lor când au văzut cum arată

După micul dejun, următoarea destinație a echipei show-ului a fost la Botoșana, acolo unde vedetele au asistat la culegerea trufelor, iar când au văzut cum arată de fapt acestea au dezvăluit că nu se așteptau!

Ca de obicei, s-au împărțit în două grupuri, o parte dintre vedete cutreierând pădurea în căutare de ciuperci comestibile, iar cealaltă parte, ajutată de câțiva câini căutărori, au pornit pe urmele trufelor. Aceștia au fost surprinși să vadă și un stejar vechi de peste 600 de ani, declarat „Monument al naturii.”

Vedetele au pornit la cules de trufe, în pădure

După o mică tratație cu țuică cu trufe, cu toții au fost curioși să afle cum arată, de fapt, această specie de ciuperci din care se fac atâtea specialități culinare.

„Niciodată nu am văzut cum se culeg”, a recunoscut chef Patrizia Paglieri, care a lucrat de ani buni cu preparate din trufe.

Cu ajutorul cățeilor căutători de trufe, care sapă după acesta în pământ, vedetele au avut ocazia să vadă cum se culeg și cum arată trufele în forma lor naturală, nu doar preparate în farfurie. „E pentru prima dată când eu văd o trufă, a mărturisit Nea Marin.

Patrizia a dezvăluit că o trufă poate ajunge și la 10.000 de euro, prețul ei depinzând de soi și de cât de mare este. „Cine știa vreodată că asta e trufă?!”, a zis și Liviu, căruia i-a venit o idee de afacere între timp: „De ce nu îmi cumpăr eu 10 câini..”

Reacția lui Andrei Ștefănescu atunci când a gustat din trufe

Andrei Ștefănescu nu s-a mai abținut și a gustat a trufă crudă, dar a aflat că aceasta prinde gust doar atunci când interacționează cu o grăsime.

Cei din echipa a doua, care se aflau la cules de ciuperci obișnuite, au dat și peste câteva necomestibile, iar așa s-a întrezărit și un plan de răzbunare. Capul răutăților a fost Emi, căruia i s-a alăturat și Andreea Antonescu, iar cei doi s-au gândit să îi ducă lui Nea Marin câteva ciuperci „otrăvite”.

Emi i-a pus gând rău lui Nea Marin. I-a cules ciuperci necomestibile

„Nu vreau la închisoare, dar o tocană de d-astea necomestibile i-aș face”, a glumit Emi. „Putem și noi să ne răzbunăm”, a continuat și Andreea Antonescu. Înainte să își ducă la capăt planul, pe Emi l-a înțepat o albină. „Emi a murit în timp ce căuta ciuperci halucinogene pentru Nea Marin”, a glumit el, la testimoniale. „Te umflii tot și mori”, „l-au încurajat” și fetele, în caz că era alergic la înțepătură.

Ajunși înapoi la punctul de plecare, Emi și Liviu Vârciu i-au „furat” ochii lui Nea Marin cu sortimentele de ciuperci găsite și au profitat de situație pentru a-i fura celebra praștie. Odată ajuns în posesia „armei”, Liviu a lansat un atac cu ghinde la adresa lui Nea Marin. Drept răsplată, Nea Marin l-a alergat pe artist cu o bâtă, fără să mai țină cont că era și iubita lui prezentă.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.