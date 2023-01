Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 3 ianuarie 2023. Adriana Trandafir, emoționată de ziua de naștere a fiului ei. Urarea specială

Pentru Adriana Trandafir ziua a început într-o notă emoționantă, fiind una cu adevărat specială, având în vedere că în perioada filmărilor, în timp ce actrița se afla departe de casă, a venit rapid aniversarea fiului său, care a împlinit frumoasa vârstă de 31 de ani.

Adriana Trandafir, emoționată de ziua de naștere a fiului său, la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. Ce urare specială i-a făcut, alături de Nea Marin

„Am avut un moment de iluminare și mi-am dat seama că este ziua fiului meu, Ștefan. (..) M-au cuprins niște amintiri și m-au răscolit. Amintirea acelei zile în care am devenit mamă și în care am fost, cu adevărat, cea mai fericită femeie de pe pământ”, a declarat Adriana Trandafir.

În timp ce se afla în autocar, actrița și-a sunat băiatul prin videocall, pentru a marca momentul și a-i face acestuia o urare pe măsura evenimentului, rugându-l și pe Nea Marin să participe, pentru un plus de inspirație.

„La mulți ani, Ștefane, să fii sănătos. Uite, suntem aici la filmări, toată echipa îți spune La mulți ani!”, i-au transmis cei doi. Abia în clipa testimonialelor însă a urmat urarea emoționantă.

„Ștefan, îți mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce am trăit alături de tine și tot ce o să mai fie. Știu că poate nu am fost mama ideală, dar o să fiu bunica perfectă”, i-a transmis actrița fiului ei.

Auzind de vârsta băiatului actriței, Liviu Vârciu și Nea Marin și-au amintit cât de frumoasa era actrița pe vremea când era de-o seamă cu fiul său și juca deja în filme. Cei trei au depănat astfel câteva amintiri în drum spre noua locație pe care aveau să o viziteze.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.