Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 3 ianuarie 2023. Jador și Adriana Trandafir, farsa zilei pentru Nea Marin. Ce au pus la cale

Aflați împreună în mașină, aceștia au pus la cale un plan pentru a-l păcăli pe coregraf, bazându-se pe talentul actoricesc al Adrianei Trandafir. Ambii s-au prefăcut că Jador ar fi sub influența băuturilor alcoolice, pentru a vedea reacția lui Nea Marin.

„Da, îi zicem că ești beat. Lasă-mă pe mine. Ies eu și îi zic: mai, ce fac cu bețivul ăsta?”, i-a zis actrița lui Jador, iar acesta a dat afirmativ din cap.

Jador și Adriana Trandafir, farsa zilei pentru Nea Marin, la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. Cum au încercat să îl păcălească pe coregraf

Zis și făcut, actrița și-a intrat rapid în rol. „Marine, tu ai înnebunit la cap? De ce trebuie să fiu eu cu Jador? E beat mort. L-ai și bătut, l-ai și îmbătat”, i-a spus aceasta gazdei emisunii.

„Ce a făcut?”, a întrebat Nea Marin, care a mușcat „momeala”. În tot acest timp, Jador, care ținea în mână o sticlă de tărie, a coborât din mașină și se prefăcea că nu poate merge de unul singur și era „cărat” de Adriana Trandafir.

Spre surprinderea lor, Nea Marin s-a amuzat de situație, deși a venit pregătit la fața locului cu bastonul său, pentru orice eventualitate. Păcălindu-l pe coregraf că ar fi lipsit de putere, Jador s-a ridicat apoi deodată și s-a năpustit asupra lui Nea Marin, cei doi luându-se la „trânte”.

„Dacă reușeam să îl pun jos…acolo îl țineam imobilizat”, a zis cântărețul, căruia nu i-a ieșit planul, fiind din nou fugărit de către Nea Marin.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.