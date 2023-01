Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 3 ianuarie 2023. Nea Marin a spart geamul mașinii pentru a-l pedepsi pe Jador. Ce a urmat

Cu câteva polițe de plătit încă din episodul precedent, tensiunile dintre Nea Marin și Jador au continuat și au atins punctul culminant în momentul în care cântărețul s-a sustras din nou de la treabă și a fugit cu o altă mașină.

Pus la cules de legume, alături de colegii săi, Jador a pus la cale un nou plan pentru a scăpa de această activitate. „Eu nu voiam să muncesc. În ziua aia, n-am avut chef”, a motivat el.

Nea Marin a spart geamul mașinii în care se afla Jador, la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. Cum a reacționat cântărețul, văzându-se plin de cioburi de sticlă

De această dată, Jador nu a mai cedat sub amenințarea bastonului lui Nea Marin, ci a decis să dea bir cu fugiții, cei prezenți având parcă parte de un deja-vu. Cântărețul a încercat să se ascundă într-un solar de roșii, însă Nea Marin l-a găsit, astfel că a început din nou un joc de-a șoarecele și pisica între cei doi, fiind implicată și praștia coregrafului.

Supărat că și-a murdărit geaca albă cu pete de roșii, Jador a evadat în cele din urmă cu ajutorul unei mașini de teren, un alt autoturism pe care l-a „furat” pentru a scăpa de Nea Marin. Jador a dat câteva ture, însă bucuria lui nu a durat prea mult.

Întors lângă solarul de roșii, Nea Marin și-a pierdut complet răbdarea și, în încercarea de a-l scoate pe Jador din mașină, a lansat o piatră spre geamul acesteia, făcându-l bucăți. Luat prin surprindere, Jador a țipat, recunoscând că a tras o sperietură pe cinste, în special când s-a văzut plin de cioburi.

„Eu n-am văzut om la vârsta lui să aibă atât de multă nebunie. (..) Am auzit deodată „BUM”. M-am văzut plin de sticlă. Zic: aici mor! A fost singurul moment în care m-am speriat și m-am speriat rău (..) M-a tăiat”, a declarat Jador.

„Mi-am ieșit din pepeni”, a recunoscut și Nea Marin, în urma gestului său extrem. Deși a fost uimit de ceea ce e în stare să facă gazda emisiunii, Jador i-a declarat acestuia război total, în viitor. „Jihad total”, a zis și Adriana Trandafir despre întâmplarea dintre cei doi.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.