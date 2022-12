Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 7 decembrie 2022. Jo a „clacat” și a izbucnit în lacrimi după un schimb de replici cu Liviu

Andrei Ștefănescu și Liviu Vîrciu au creat din nou tensiuni printre vedetele venite în emisiunea lui Nea Marin, prin felul lor special de a glumi. Însă Jo s-a simțit jignită și a început să plângă din cauza lui Liviu, așa cum a făcut și în ediția trecută.

Jo, în lacrimi la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 7 decembrie 2022. Care a fost motivul și ce a ținut să specifice

Liviu Vârciu a venit la Edi, coregraful emisiunii, pentru a-l întreba dacă el și Andrei Ștefănescu sunt dați la o parte și ei nu au niciun rol în prestația din această săptămână. Deși l-a acuzat că Ed ar fi spus că ei încurcă pe toată lumea, de fapt acele cuvinte ar fi fost ale lui Jo, care a izbucnit în lacrimi și a amenințat că pleacă acasa.

„Domnule coregraf, vă încurcăm? Nu avem loc în dansul ăsta?”, întreabă Liviu Vârciu.

„Eu am zis asta”, spune Jo.

„De unde spui tu asta că încurcăm, vedeți-vă de dansul vostru”, strigă Liviu Vârciu.

„Acum am descoprit că eu clachez, nu știam despre mne. Vreau la cazare acum, nu mai accept. Mă enervează, dacă nu are chef să facă nimic să meargă la cazare”, tipă și Jo, în lacrimi.

„E fătăloaică, ea se lasă afectată”, spune Ruby care încerca să o consoleze pe Jo.

„Eu de ce nu plâng?”, se întreabă ironic Liviu Vârciu. „Ce mă enervează că am clacat. What's Up varianta feminină sunt”, spune Jo.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.