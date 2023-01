Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 9 ianuarie 2023. Liviu Vârciu, gest impresionant la Biserică. Ce au observat colegii lui

Înainte de a primi orice responsabilitate, Nea Mărin și vedetele au ajuns la Biserica din Negreși-Oaș, chiar în zi de sărbătoare. Ei au fost întâmpinați de femeiele din sat, îmbrăcate în porturi populare superbe și au intrat în lăcașul de cult, chiar în timpul slujbei de Sfântă Mărie.

Liviu Vârciu a îngenunchiat în Biserica din Negrești-Oaș la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. Ce a mărturisit despre copilăria lui

La scurt timp după ce au intrat în Biserică, Liviu Vârciu s-a așezat în genunchi și a făcut o rugăciune. Fără să țină cont de camerele de filmat sau de privirile celor din jur, el a îngenunchiat și a avut un scurt moment de contemplare.

Mai mult, prezentatorul TV a explicat că în copilărie, acesta era un obicei de la care nu se abătea niciodată și se ruga în fiecare zi.

„Am intrat în Biserică și m-am rugat un pic. Crescând la țară, ne rugam în fiecare zi”

Gestul lui nu a trecut neobservat de colegii care au fost extrem de impresionați sau au glumit pe seama sa.

„Ce mi-a plăcut de Liviu. Ce se ruga el”, a remarcat Eliza

„Avea păcate multe. Să îl ierte Dumnezeu”, a glumit Iulia.

Natanticu și Oase au mers la muzeul de peste drum, unde un olar i-a învățat tehnica olăritului. Cei doi au fost întâmpinați de Geza Istvantfi, care practică olăritul de la 14 ani, fiind o tradiție de famlie de 3 generații. Acolo au învățat din tainele tehnicii vechi de zeci de ani și au făcut un țoi din care să bea țuică în zilele care urmează.

În același timp, fetele au făcut cunoștință cu Floare Finta, o femei în vârstă de 86 de ani, care a primit titul de „Tezaur Uman Viu” și Floare Hotca, de 82 de ani, „luminător al satului”. Iulia Albu și Eliza au fost întâmpinate cu pălincă și gogoși de casă și au cunoscut tradițiile din Țara Oașului.

„Când le-am văzut parcă mi-am amintit de bunica. Bunica mea cu ochii verzi, cu fața blândă, caldă”, a spus Eliza când le-a văzut, pentru prima dată.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.