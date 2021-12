Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 21 decembrie 2021. Adriana Trandafir, despre când a avut Covid-19: „Am fost foarte grav”

Aflată în mașină cu Romică Țociu și Nea Marin, Adriana Trandafir a rememorat clipe grele în care s-a aflat în spital din cauza bolii COVID-19.

Adriana Trandafir, mărturisiri tulburătoare despre perioada când a fost infectată cu coronavirus

”Ai văzut, te-am sunat imediat. Cum a auzit nevastă-mea, a zis că nu poate să creadă. Mamă, m-am speriat. Jur.”, a spus Nea Marin despre momentul în care a aflat că Adriana Trandafir are COVID-19.

Romică Țociu a adăugat: ”Tu îți dai seama că noi am stat împreună și Adriana m-a sunat, că ei i-a venit primul, seara la 11. A zis: Romică, eu sunt pozitivă.”

Adriana Trandafir a povestit că a avut o formă gravă: ”Am trecut prin toate stările imposibil de imaginat. Am fost trei: eu, soțul și prietena mea. Și Maria Speranța nu a luat. Am fost foarte grav. Cel mai grav a fost Marcel, după care eu, iar ceilalți au fost asimptomatici. După ce am ieșit eu, la o săptămână, mi-a murit un prieten acolo, la Balș.

Deci se moare și deci nu este o glumă. Medicii sunt impecabili, nu am cuvinte. Nu există cuvinte în limba română, pe care aș putea să le adun vreodată, și să le mulțumesc medicilor de la Balș pentru câtă seriozitate. Frica de moarte era numitorul comun al tuturor. Și al meu, și al pacienților și al lor (n.r. medicilor) pentru că e o boală fără istoric în spate. Nu știi despre ce e vorba”.

Ce surprize aduce noul sezon de „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, cu Nea Marin

Dăruiește și primește, cu Antena 1. Timp de şapte sezoane a strunit vedetele și le-a pus la treabă pentru a da o mână de ajutor celor aflați la nevoie, iar începând din 6 decembrie 2021, Nea Mărin a revenit la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, ce este difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30.

În acest sezon, rolul lui Nea Marin va fi unul cu totul special: „De data aceasta, o să mă vedeţi în rol de primar prin mai multe localităţi din România. Sigur, vorbim de un primar cu drepturi limitate, dar unul care nu se va da în lături de la nimic pentru a organiza cel mai frumos târg pentru comunitate!”, a declarat acesta, completând: „De data aceasta am şi doi consilieri, pe Liviu şi pe Andrei, care, aşa cum probabil aţi intuit deja, mai mult mă vor încurca decât mă vor ajuta!”.

În cea de-a șaptea ediţie a noului sezon, difuzată luni, marţi şi miercuri, de la 20:30, la Antena 1, cele șase vedete pe care Nea Marin le pofteşte alături de el tocmai în Comuna Albac, Alba sunt Cosmin Seleși, Adriana Trandafir, Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Jean de la Craiova și Romică Țociu. Cum se vor descurca aceştia şi dacă vor face faţă provocărilor, telespectatorii vor putea afla urmărind o nouă ediție a celui mai nou sezon, Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!.