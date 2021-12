Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 27 decembrie 2021. Anca Dinicu a venit cu câinii ei, spre nemulțumirea lui Vârciu: Uite ochi

În dimineața primei zile, Nea Marin a făcut turul pensiunii pentru a îi trezi pe cei patru. Mare i-a fost surpriza când din camera Ancăi Dinicu a auzit lătratul unor câini.

”Ce crezi?! I-am auzit la 3 jumătate. Am ieșit pe aici, ham ham ham. Două ore am dormit.”, a spus Liviu Vârciu după ce Nea Marin l-a trezit și i-a spus că Anca Dinicu a venit împreună cu cei doi cățeluși.

”Eu nu știam că am voie. Îmi luam și eu de acasă. Am șopârle, am câini, vecini. Îi iau cu mine. Am dormit două ore. Uite ochi”, a mai adăugat el în timp ce gazda emisiunii ”Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară” se prăpădea de râs.

Nea Marin, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu s-au ”bătut” cu pernele la Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară ediția 10

La testimoniale, Liviu a mai subliniat faptul că a avut un ”colaps nervos” în acel moment: ”Îi mulțumesc Ancăi că a venit cu cățeii după ea.”.

”Ce ai, mă, superb. Să auzi atâta bucurie în glăscioarele lor...”, a zis și Andrei Ștefănescu.

Nea Marin i-a adus unul dintre căței și Liviu imediat s-a ”înmuiat”, a observat îndrăgitul coregraf. Când să-l ducă înapoi, animalul s-a speriat și a început să latre.

”Te latră pe mata că ai și fața aia”, a spus Andrei Ștefănescu și așa a pornit o bătaie cu perne. Nea Marin a început să-l ”lovească” cu pernele pe Andrei, iar Liviu i s-a alăturat.

De ce și-a adus Anca Dinicu câinii la Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară ediția 10

”Am venit cu ambii câini. Unul dintre ei, când plec eu de acasă, face depresie. Nu mănâncă, nu bea apă, nu vrea să fie scoasă afară. Sunt forțată să o iau cu mine peste tot: în turnee, în vacanțe, peste tot. A doua e drăguță, dar dacă tot e curte am zis să o iau și pe ea.”, a explicat Anca Dinicu.

Cu puțin timp înainte a ieșit afară cu cele două animale de companie, iar unul dintre câinii de la pensiune a început să latre. Anca a avut un ”dialog” cu el, în care l-a întrebat de ce îi ceartă. ”Ia, ce spume ai pe tine”.

Ce surprize aduce noul sezon de „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, cu Nea Marin

Dăruiește și primește, cu Antena 1. Timp de şapte sezoane a strunit vedetele și le-a pus la treabă pentru a da o mână de ajutor celor aflați la nevoie, iar începând din 6 decembrie 2021, Nea Mărin a revenit la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, ce este difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30.

În acest sezon, rolul lui Nea Marin va fi unul cu totul special: „De data aceasta, o să mă vedeţi în rol de primar prin mai multe localităţi din România. Sigur, vorbim de un primar cu drepturi limitate, dar unul care nu se va da în lături de la nimic pentru a organiza cel mai frumos târg pentru comunitate!”, a declarat acesta, completând: „De data aceasta am şi doi consilieri, pe Liviu şi pe Andrei, care, aşa cum probabil aţi intuit deja, mai mult mă vor încurca decât mă vor ajuta!”.

În cea de-a zecea ediţie a noului sezon, difuzată luni, marţi şi miercuri, de la 20:30, la Antena 1, cele șase vedete pe care Nea Marin le pofteşte alături de el tocmai în Bîrsana (județul Maramureș) sunt Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Carmen Tănase, Silviu Mircescu, Anca Dinicu și Marius Damian. Cum se vor descurca aceştia şi dacă vor face faţă provocărilor, telespectatorii vor putea afla urmărind o nouă ediție a celui mai nou sezon, Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!.