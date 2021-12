Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 27 decembrie 2021. Anca Dinicu, show în grădină: Cu asta imi tai unghiile de la picioare

Silviu Mircescu și Anca Dinicu se aflau în grădina unui localnic, acolo unde culegeau roșii. Nea Marin și-a făcut apariția și l-a urzicat pe actor, căruia i-a spus că planta pe care o are în mână este lobodă.

Nea Marin a făcut ”instrucție” cu Silviu Mircescu în ediția 10 Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară

”Uite că urzică. Stai, bre, cuminte. Cine nu are, bre, energie? Că am muncit până acum. Am făcut 100 de pachete. Ah, ce pișcă. Cică era fir de lobodă, m-a mințit. Ia uite ce m-a pișcă, bă, frate.”, a zis Silviu Mircescu.

Anca Dinică a scăpat de ”bătaia” cu urzica după ce i-a spus lui Nea Marin că a muncit. ”I-a dat și s-a văitat toata ziua. Ia uite ce mi-a făcut ăsta. Mamă, bre, bre, hai, mă Nea Marine. Hai, bre. Ăsta, îți dai seama, că nu a mai avut atâta spor la cules după ce îl ustura mânuța tatuată. I-a dat pe tatuaj. I-a dat urzică pe tatuaj. A urzicat băiatul.”

Anca Dinicu a făcut show printre rândurile de roșii la Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară ediția 10

După ce au strâns roșiile, Anca Dinicu a fost nevoită să meagă și să-și caute găleata. La întoarcere, și-a luat mersul de divă și, cu găleata pe post pe poșetă, a mers agale, ca pe podium, până la colegii săi.

”Fată, am fost astăzi la mall și mi-am luat așa o poșetă super super frumușică. Cu asta imi tai eu unghiile de la picioare”, a zis actrița și a arătat foarfeca de grădinărit.

”M-am simțit divă pe plantație”, a mai adăugat ea la testimonial.

Ce surprize aduce noul sezon de „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, cu Nea Marin

Dăruiește și primește, cu Antena 1. Timp de şapte sezoane a strunit vedetele și le-a pus la treabă pentru a da o mână de ajutor celor aflați la nevoie, iar începând din 6 decembrie 2021, Nea Mărin a revenit la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, ce este difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30.

În acest sezon, rolul lui Nea Marin va fi unul cu totul special: „De data aceasta, o să mă vedeţi în rol de primar prin mai multe localităţi din România. Sigur, vorbim de un primar cu drepturi limitate, dar unul care nu se va da în lături de la nimic pentru a organiza cel mai frumos târg pentru comunitate!”, a declarat acesta, completând: „De data aceasta am şi doi consilieri, pe Liviu şi pe Andrei, care, aşa cum probabil aţi intuit deja, mai mult mă vor încurca decât mă vor ajuta!”.

În cea de-a zecea ediţie a noului sezon, difuzată luni, marţi şi miercuri, de la 20:30, la Antena 1, cele șase vedete pe care Nea Marin le pofteşte alături de el tocmai în Bîrsana (județul Maramureș) sunt Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Carmen Tănase, Silviu Mircescu, Anca Dinicu și Marius Damian. Cum se vor descurca aceştia şi dacă vor face faţă provocărilor, telespectatorii vor putea afla urmărind o nouă ediție a celui mai nou sezon, Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!.