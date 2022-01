Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 4 ianuarie 2022. Lui Shift i s-a făcut rău și a fost la un pas să plece acasă. Ce a pățit

Andrei Ștefănescu, Ruby, Shift, Lino Golden și Jador au fost nevoiți să participe la repetițiile de dans pentru a face un un moment spectaculos în cadrul târgului din Botiza, județul Maramureș, organizat de nea Marin.

În timp ce Liviu Vârciu făcea grătar, celelalte vedete invățau coregrafia unui dans destul de dificil, care le-a dat mari bătăi de cap, mai ales lui Shift. După ce s-a învârtit de mai multe ori, artistul a început să se simtă rău, iar prima care a observat starea lui a fost Ruby.

„A fugit de pe scaun și a intrat în boschete”, a dezvăluit cântăreața.

„Era un dans în care m-am învârtit de vreo 2 ori și acolo s-a terminat. Mi-am dat seama că m-a ajuns insolația, mi s-a făcut foarte rău..”, a spus Shift.

Shit a avut nevoie de ajutoare

Ruby și Lino Golden nu și-au putut lăsa colegul la greu. Cei doi i-au adus lui Shift o sticlă de apă pentru a-l ajuta, însă nea Marin i-a trimis înapoi la repetiții.

„Stau eu cu el! Acolo se întâmplă ceva, mergeți să învățați alea acolo”, le-a spus celor doi gazda emisiunii.

Nea Marin s-a decis să stea alături de Shift, care nu se simțea deloc bine: „Am început să am frisoane, febră și am vrut să plec. Chiar mi-a fost foare rău, preferam să fac orice altceva decât să-mi fie răul ăla”

Artistul a fost dus la cazare, unde a primit ajutoare din partea unei doamne simpatice, care i-a adus lămâie pentru a-l trata.

Ce surprize aduce noul sezon de „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, cu nea Marin

Dăruiește și primește, cu Antena 1. Timp de şapte sezoane a strunit vedetele și le-a pus la treabă pentru a da o mână de ajutor celor aflați la nevoie, iar începând din 6 decembrie 2021, Nea Mărin a revenit la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, ce este difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30.

În acest sezon, rolul lui Nea Marin va fi unul cu totul special: „De data aceasta, o să mă vedeţi în rol de primar prin mai multe localităţi din România. Sigur, vorbim de un primar cu drepturi limitate, dar unul care nu se va da în lături de la nimic pentru a organiza cel mai frumos târg pentru comunitate!”, a declarat acesta, completând: „De data aceasta am şi doi consilieri, pe Liviu şi pe Andrei, care, aşa cum probabil aţi intuit deja, mai mult mă vor încurca decât mă vor ajuta!”.

În cea de-a cincea săptămână a noului sezon, difuzată luni, marţi şi miercuri, de la 20:30, la Antena 1, cele șase vedete pe care Nea Marin le pofteşte alături de el tocmai în Botiza (județul Maramureș) sunt Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Ruby, Shift, Lino Golden și Jador. Cum se vor descurca aceştia şi dacă vor face faţă provocărilor, telespectatorii vor putea afla urmărind o nouă ediție a celui mai nou sezon, Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!.