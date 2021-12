„Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, lider de piață cu peste 1.7 milioane de telespectatori, aseară, la Antena 1

Luni seară, 27 decembrie 2021, așa cum și-a obișnuit telespectatorii, Nea Mărin a preluat rolul de primar și a pus la muncă patru vedete. Carmen Tănase, Anca Dinicu, Silviu Mircescu și Marius Damian, scenaristul emisiunii, alături de Liviu și de Andrei sunt cei care și-au luat rolul în serios și au început deja să organizeze, pas cu pas, o sărbătore a satului Maramureșean.

Ce s-a petrecut în ediția „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!” de aseară, când emisiunea a fost lider de piață

Strict din fire, Nea Mărin i-a supravegheat îndeaproape pe invitații săi și i-a încurajat în stilul său caracteristic. Liviu și Andrei au intrat într-un adevărat război cu primarul, căci nu i-au respectat indicațiile: ”Dădea cu praștia. Am luat o mușama și am pus-o scut. V-am zis că sunt un băiat inteligent. M-a lovit pe la picioare, dar am scăpat întreg”, a spus Liviu Vârciu.

Ediția de luni seară, 27 decembrie 2021, Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară! s-a situat în topul preferințelor telespectatorilor.

În timpul difuzării, 20:23-23:34, conform Kantar Media, show-ul de la Antena 1 a obținut la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, o audiență medie de 6,9 puncte de rating și o cotă de piață de 24,7%.

Pe locul al doilea s-a situat Pro TV cu o medie de 6.6 puncte de rating și 23,5% cotă de piață. Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară! a fost pe prima poziție și la nivelul întregului public din mediul urban, cu o audiență medie de 6,9 puncte de rating și o cotă de piață de 17.5 procente.

Locul doi a fost ocupat de Pro TV cu o medie de 6,6 puncte de rating și 16,8% cotă de piață. Și la nivelul întregii populații a țării show-ul de la Antena 1 a fost lider cu o audiență medie de 8,1 puncte de rating și 19,6% cota de piață, Pro TV ocupând locul al doilea cu 6,7 puncte de rating și 16,2% cota de piață.

În minutul de aur, 21:40, peste 1.7 milioane de telespectatori la nivelul întregului public din România urmăreau aventurile vedetelor alături de Nea Mărin, pe Antena 1.

