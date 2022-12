Ruby, Jo, SHIFT și What’s UP, alături de Liviu și Andrei, în premieră în Republica Moldova, la Poftiți pe la noi! Poftiți la târg

”A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte!”, a declarat Nea Mărin.

Astfel, săptămâna aceasta, în edițiile Poftiți pe la noi! Poftiți la târg, Ruby, Jo, SHIFT și What’s UP, alături de Liviu și Andrei, îl însoțesc pe Nea Mărin în zona Orheiului, acolo unde muncesc alături de localnicii din satul Butuceni, învățând despre tradițiile locului și totodată îndeplinind... cu chiu cu vai sarcinile impuse de Nea Mărin.

Ce se va întâmpla a Poftiți pe la noi! Poftiți la târg, în ediția de pe 6 decembrie 2022

De la munca la războiul de țesut la migăloasa aplicare a chirpiciului pe pereții unei construcții tradiționale sau mulsul caprelor, vedetele se confruntă cu cele mai variate misiuni. Dar sarcina supremă pe care o au de îndeplinit în paralel este organizarea unui târg dedicat meșteșugarilor din zonă, eveniment care va culmina cu un spectacol de dans folcloric, pus la punct cu rigurozitate de Nea Mărin.

Astfel, după ce ieri vedetele și-au făcut primul antrenament în satul Butuceni, iar SHIFT și Ruby au instruit-o pe Jo, aflată prima dată într-o astfel de misiune, cum să facă față cerințelor lui Nea Mărin, în această seară și mâine seară, de la 20:30, telespectatorii vor afla cine va trece cu brio de probele impuse de Nea Mărin și cine... va încerca să-l fenteze, dar mai ales cum se vor desfășura târgul și spectacolul puse la cale de ei.