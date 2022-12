Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 5 decembrie 2022. Ruby a avut nevoie de ajutor medical. Ce s-a întâmplat: „Te-a mușcat?”

Vedetele de la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg au făcut curățenie la animale. În timp ce Ruby trăgea de hamul unui măgar, aceasta a avut parte de un incident nefericit. Ruby a anunțat că și-a rupt o unghie. Inițial, nea Marin a ignorat situația, dar când a văzut că îi curgea sânge din deget cântăreței, coregraful a apelat la ajutorul personalului medical aflat în preajmă.

„Mi s-a rupt unghia. Uite, curge sânge! Mi s-a rupt unghia asta!”, a strigat Ruby, în timp ce Andrei a crezut că a mușcat-o măgarul. „Te-a mușcat?”, a întrebat Andrei, în timp ce Ruby i-a arătat unghia sângerândă. Ruby a fost bandajată de o asistentă și apoi a putut trece la activități mai ușoare. Când nea Marin a încercat să-i dea o sarcină grea, Ruby i-a arătat imediat degetul bandajat: „Sunt în medical”.

În timp ce Ruby și Shift se aflau la măgari, What's UP și Jo au plecat cu căruța să aducă lut. Pe drum, cei doi au început să cânte în căruță o melodie din folclor. Cei doi au dat dovadă de talent și pe ritmuri populare, însă când au ajuns la nea Marin zâmbetul le-a dispărut, pentru că dansatorul nu a fost mulțumit de cantitatea de lut adusă de cei doi. „Când am ajuns nea Marin și-a pus mâinile în cap”, a povestit What's UP.

Nea Mărin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Mărin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Mărin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Mărin.

