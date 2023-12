Cine este și cum arată soția lui CRBL. Elena este de-o frumusețe ieșită din comun și atrage toate privirile

CRBL, căsătorit pentru a doua oară, pare că și-a găsit sufletul pereche pentru totdeauna. Elena Vascu, partenera lui de viață din anul 2008 îi este alături și la bine și la greu artistului indiferent de ceea ce se întâmplă. Iată cine este frumoasa soție a lui CRBL, Elena.

Eduard Mihail Andreianu, pe numele său real, este un artist român care a rămas întotdeauna în atenția publicului datorită carismei lui și a talentului de care dă dovadă.

Artistul a participat de-a lungul carierei sale la multe concursuri și show-uri de televiziune din țară printre care regăsim: Te cunosc de undeva (sezonul 1- unde a câștigat și sezonul 19) și Asia Express (sezonul 2 pe care l-a și câștigat împreună cu Oase).

Cu toate că CRBL este apreciat de un număr foarte mare de oameni, nu mulți știu cine este Elena, frumoasa lui soție, și cu ce se ocupă aceasta.

Cine este și cum arată soția lui CRBL, Elena

Elena Vascu și CRBL sunt căsătoriți din anul 2008 și au împreună o fetiță care le seamănă perfect ce poartă numele de Alessia Ecaterina.

Cei doi s-au întâlnit în cadrul unui show televizat de dans, unde Elena era coregrafă la vremea respectivă. Pasiunea lor comună, și anume dansul, i-a adus mai aproape decât ar fi crezut cei doi, iar în prezent formează unul dintre cele mai frumoase și longevive cupluri din showbiz.

La scurt timp după ce s-au cunoscut, CRBL și Elena au decis să își unească destinele, devenind soț și soție într-un mod absolut inedit.

Elena Vascu este pasionată de dans încă de mic copil, acesta fiind motivul pentru care prima parte a vieții ei și-a dedicat-o dansului.

Cu toate că a fost campioana Republicii Moldova și Danemarcei la dans sportiv, Elena Vascu a ținut întodeuna la imaginea ei, păstrând discreția în mediul online fără să atragă atenția curioșilor.

Chiar și după ce a avut ocazia de a se lansa în lumea showbiz-ului românesc, Elena a preferat să rămână departe de ochii lumii. De asemenea, show-ul în care a fost coregrafă și relația cu CRBL i-au adus faimă, dar Elena și-a dorit să rămână la o viață normală și liniștită și de această dată.

Iată cât de frumoasă este Elena și de ce atrage privirile oriunde merge.

Cum a cerut-o CRBL de soție

CRBL știind cât de mult iubește Elena pisicile, a ales să o ceară de căsătorie într-un mod spectaculos. Pentru a o surprinde în adevăratul sens al cuvântului, artistul i-a făcut cadou o pisică care avea la gât o zgardă cu inelul de logodnă.

Elena a povestit pentru o revistă cum s-a simțit în acele momente.

„Ce frumos am fost cerută de soţie. Am găsit acasă o pisicuţă super drăguţă, care avea la zgardă inelul de logodnă. Eu sunt înnebunită după pisici… îţi dai seama că în primele zece minute nici nu mi-am dat seama că pisica purta la gât ceva deosebit! Eram atât de fericită să primesc în dar pisica şi… abia după ceva timp am observat şi inelul. Evident, după aceea a urmat momentul…cu lacrimi de fericire”

Nouă cupluri de vedete se luptă în competiția fenomen Power Couple România – La bine și la greu

Power Couple România – La bine și la greu, cea mai incitantă competiție a cuplurilor, prezentată de Dani Oțil, aduce la Antena 1 experiența unică trăită de nouă perechi de vedete față-n față cu cele mai inedite încercări.

Fie că e vorba despre cupluri care au în spate căsnicii îndelungate sau concurenți care au devenit parteneri de viață mai recent, cu toții vor fi gata să demonstreze că au atuurile necesare pentru a câștiga titlul de primul Power Couple din România.

Filmată în Malta, producția de anvergură a Antenei 1, realizată după un format internațional de succes, este un concurs de tip reality show, care dezvăluie cum funcționează relațiile perechilor de competitori la bine, dar mai ales la greu.

Cuplurile se vor confrunta cu teste extreme sau situații comice care vor scoate la iveală cât de bine se cunosc cu adevărat partenerii, câtă încredere au, de fapt, unul în celălalt și care sunt punctele tari ale relației lor, dar mai ales cele vulnerabile.

Cine sunt protagoniștii primului sezon? CRBL și Elena, Daiana Anghel și Chef Sorin Gonțea, Lino Golden și Delia, Cristi Iacob și actrița Gabriela Iacob, Oana Matache și Radu Siffredi, Cosmin Natanticu și Eliza Natanticu, Tudor Ionescu și Anamaria, Emi şi Mădălina și Chef Roxana Blenche și Cătălin Bucur intră în joc.

Competiția fenomen a cuplurilor a fost prima oară difuzată în Israel în 2014, de atunci fiind adaptată în 15 țări. De la obstacole care le vor cere concurenților să-și înfrunte cele mai mari temeri la provocări în care umorul va fi unul dintre ingredientele salvatoare, mixul uimitor de probe va purta cuplurile printr-un roller coaster al celor intense trăiri: acesta este Power Couple România – La bine și la greu, concursul care îi poate face pe participanți să-și redescopere relațiile sau să-și vadă partenerii de viață într-o lumină nouă.