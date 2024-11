Radu și Alexandru de la Power Couple România au fost cununați de către un comediant cunoscut și soția lui de la vremea respectivă.

Radu Bucălae și Alexandra Bucălae s-au căsătorit civil în 2019. Tot atunci plănuiau să devină soț și soție, dar pandemia le-a stricat planurile.

Cine sunt nașii lui Radu Bucălae și ai Alexandrei de la Power Couple România. Puțini știu că acest comediant i-a cununat

În 2021, Alexandra și Radu au spus ”Da” în fața lui Dumnezeu și au organizat nunta mult așteptată. Cununia şi petrecerea de nuntă au avut loc în aer liber, într-un decor idilic, iar naşi le-au fost comediantul Cătălin Bordea şi fosta sa soţie, Livia.

Alexandra și Radu s-au cunoscut într-un cadru profesional, la filmarea unei reclame, însă momentul nu a fost unul de bun augur, spune concurenta de la Power Couple.

„Da, pentru că era foarte arogant. Mi-a spus, cu alte cuvinte, că e penibil că am terminat la facultate de teatru la care am terminat”, a povestit Alexandra.

„Varianta mea este: eu am cunoscut-o câteva luni mai târziu, nu la acest eveniment la care, sincer am nevoie de dovezi, într-un teambuilding împreună, într-o bursă.

Am urcat în autobuz, în spate, am văzut o zână superbă, strălucitoare și am zis: Ea e este femeia vieții mele, o să stau lângă ea”, a spus și Radu Bucălae.

Power Couple România – La bine și la greu!, sezonul 2

Alături de cuplurile care vor pleca în curând în Malta, se va afla și în acest an, Dani Oțil, prezentatorul emisiunii, care a pornit deja spre locația de filmare. ”Plec în Malta cu un nod în gât, dar și cu fluturi în stomac, pentru că dacă anul trecut mergeam în necunoscut și aveam emoții strict pentru proiect, acum știu ce mă așteaptă.

Oamenii știu că e un show activ și pentru prezentator, trebuie să mă cațăr, să intru în apă, să stau la înălțimi, să-mi testez și eu, la rândul meu, limitele. Abia aștept să încerc probele, deja e un lucru cunoscut faptul că 90% din probe sunt testate și de către staff, dar și de mine. Am niște probe preferate deja, nu pot să le divulg, dar pot să vă spun că sunt wow.

Am mari emoții pentru concurenți, de data asta, pe unii îi cunosc, au trecut pe la mine prin emisiune des, și știindu-i ca profil, mai ales pe băieți, și văzând ce s-a întâmplat anul trecut cu fetele care s-au motivat foarte tare și și-au învins fobii, în timp ce băieții s-au descurcat mai slab, pentru cei pe care-i cunosc... am emoții”, declară Dani Oțil înainte de startul filmărilor.

La bine și la greu, cele nouă cupluri care au acceptat provocarea participării sunt gata să fie puse la încercări total surprinzătoare!